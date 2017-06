Jak zaoszczędzić w gospodarstwie rolnym przy zakupie diesla?

Wiosna i lato to czas najcięższych prac polowych, co wiąże się z dużym zużyciem oleju napędowego w gospodarstwach rolnych.Podpowiadamy, w jaki sposób zmniejszyć koszty zakupu diesla szczególnie w tym okresie.

Więcej oznacza taniej

Jednorazowy zakup większej ilości oleju napędowego umożliwia uzyskanie korzystnej ceny. Ceny na rynku paliwowym, tak jak i na innych rynkach, podlegają negocjacjom, szczególnie w przypadku zakupu dużych ilości towaru. Właściciele stacji paliw, którzy oferują bezpośredni dowóz do klienta, czy hurtownicy, również są skłonni negocjować ceny oleju napędowego. Żeby taniej kupić i zaoszczędzić, warto, aby każde gospodarstwo było wyposażone w odpowiednio duży zbiornik.

–Aby zaoszczędzić na dostawach oleju napędowego do gospodarstwa, rekomendujemy rolnikom zakup dwupłaszczowych zbiorników z serii FuelMaster® do przechowywania i wewnętrznej dystrybucji oleju napędowego. W zależności od zużycia oraz liczby posiadanych maszyn, właściciel gospodarstwa może wybrać produkto pojemności od 1200 do 5000 litrów. Z naszych obserwacji wynika, że obecnie zbiornikiem najczęściej wybieranym przez klientów z branży rolniczej jest FuelMaster® o pojemności 2500 litrów– mówi Tomasz Skiba, Country Manager w firmie KingspanEnvironmental, zajmującej się produkcją zbiorników marki KingspanTitan, przeznaczonych m.in.do użytku w gospodarstwach rolnych.

Oszczędności wynikające z zakupu hurtowych ilości oleju napędowego to nie jedyna korzyść, jaką można osiągnąć wyposażając gospodarstwo w zbiornik.

Wewnętrzna dystrybucja

W przypadku, gdy dysponujemy wieloma pojazdami, a najbliższa stacja jest oddalona o kilka kilometrów, zatankowanie każdego z nich bezpośrednio przy dystrybutorze jest stratą czasu oraz pieniędzy wydanych na dojazd do stacji.

–Rolnicy, którzy decydują się na samodzielne przechowywanie oraz dystrybucję diesla w gospodarstwie, myślą perspektywicznie. Zakup hurtowych ilości oleju napędowego pozwala im zaoszczędzić pieniądze, a możliwość tankowania pojazdów na miejscu zwiększa efektywność pracy w gospodarstwie.Dzięki użytkowaniu zbiorników FuelMaster®rolnicy osiągają wysoki zwrot z dokonanej inwestycji– rekomenduje Tomasz Skiba.

Aby inwestycja we własny zbiornik na olej napędowy okazała się rentowna, warto upewnić się, że produkt spełnia obowiązujące w Polsce normy prawne, a jego jakość wykonania powinna być poświadczona certyfikatem.

Zbiornik wysokiej jakości

Teoretycznie wszyscy producenci oferują te same rozwiązania, które jedynie różnią się ceną.Warto jednak sprawdzić, z czego wynika zróżnicowany koszt zakupu zbiornika. Decydując się na zakup zbiornika warto pamiętać, że służy on do przechowywania i dystrybucji oleju napędowego, a proces ten podlega regulacjom prawnym. Obowiązujące przepisy przede wszystkim służą zapewnieniu bezpieczeństwa w zakresie przechowywanie diesla na terenie gospodarstwa.

– Warto pamiętać, że tylko zaopatrując się w sprawdzone i certyfikowane zbiorniki, nie narażamy się na dodatkowe koszty. Zbiorniki marki KingspanTitan wykonujemy z najwyższej jakości materiałów, które każdorazowo badamy w naszym laboratorium. Dzięki temu wszystkie nasze produkty są niezawodne, trwałe i nie wymagają zbyt wielu zabiegów konserwacyjnych. Ponadto nasi klienci mogą liczyć na profesjonalne wsparcie przez cały okres eksploatacji produktu. Wszystkie urządzenia FuelMaster® objęte są 10-letnią gwarancją na szczelność zbiornika– mówi Tomasz Skiba.

Jakość wykonania powinna być jednym z najistotniejszych kryteriów wyboru zbiornika do gospodarstwa rolnego. Najtańsze produkty pod wpływem działania czynników atmosferycznych, takich jak silne promieniowanie słoneczne, czy bardzo niskie temperatury w zimie, mogą stracić pierwotną wytrzymałość. Taki zbiornik po pewnym czasie może zacząć pękać, co grozi jego rozszczelnieniem. Naraża to rolnika na zapłatę surowych kar związanych z zanieczyszczeniem środowiska oraz wiąże się z koniecznością ponownej inwestycji w nowy zbiornik.

Zakup urządzenia wysokiej jakości od sprawdzonego producenta wart jest przemyślenia z jeszcze jednego powodu:

–Rynek paliw w ostatnich latach podlegał licznym regulacjom. Uczestnicy łańcucha dostaw i odbioru zyskują nowe obowiązki, zwiększyła się także liczba kontroli. Pamiętajmy, że olej napędowy powinien być przechowywany w zbiornikach dwu płaszczowych. Zbiorniki dają pewność bezpiecznego przechowywania i dystrybucji oleju napędowego w każdym gospodarstwie rolnym – podsumowuje Tomasz Skiba.

