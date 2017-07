Marka New Holland po raz pierwszy zaprezentowała najnowsze modele ciągników specjalistycznych z serii T4 F/N/V podczas pracy w winnicy. Pokazy odbyły się w dniach 27-28 czerwca w Winnicy Płochockich (w miejscowości Daromin).

Kluczowym elementem spotkania był pokaz pracy ciągników marki New Holland przeznaczonych do szerokiego wachlarza prac w sadzie – także w winnicach, oraz w warzywnictwie. Uczestnicy pokazów mieli okazję przetestować m.in. topowe ciągniki T4.80N i T4.80V, a także zapoznać się z modelami TD4.70F, T3.65F oraz TD3.50. Wszystkie maszyny zostały szczegółowo omówione przez ekspertów marki ze szczególnym akcentem na możliwości wykorzystania w sadownictwie. Spotkanie łączyło teorię z praktyką – goście mogli także usiąść za sterami maszyn i przetestować je m.in. podczas jazdy pomiędzy rzędami winorośli czy specjalnie wyznaczonym torze jazdy.

– To pierwszy sadowniczy pokaz marki New Holland, który odbywa się w winnicy. Podczas spotkania skoncentrowaliśmy się na specjalistycznych modelach ciągników – dedykowanych do pracy w sadzie – mówi Łukasz Chęciński, Marketing Manager New Holland. – Ten rodzaj uprawy wymaga wykorzystania szczególnych parametrów sprzętu. W sadzie, także winnym, zwrotność i precyzja oznacza komfort pracy, perfekcję, a w dalszej perspektywie najwyższą jakość zbioru. Na tych elementach skoncentrowali się nasi konstruktorzy, projektując modele z serii T4FNV. Podczas pokazów w winnicy zaprezentowaliśmy maszyny w ich naturalnym środowisku. Nasi specjaliści produktowi byli do dyspozycji, by odpowiedzieć na wszystkie pytania – szczególnie w zakresie maksymalizacji efektywności pracy w sadzie – dodaje.

Ciągniki z serii T4FNV to maszyny o kompaktowych wymiarach oraz o najmniejszym w swojej klasie promieniu skrętu 3,1 m (oś SuperSteer™). Tak duża zwrotność gwarantuje wysoką precyzję podczas pracy, szczególnie na małej przestrzeni pomiędzy szpalerami roślin. Każdy kto jeździł prezentowanym modelem T4.80N wyposażonym w przednią oś SuperSteer™, miał okazję przekonać się o wyjątkowej zwrotności maszyny. Oś SuperSteer™ sprawia, że osprzęt montowany z przodu szybciej rozpoczyna pracę, a zwiększony rozstaw osi pozwala przenieść więcej masy na przód ciągnika. Kolejnym ważnym elementem, na który zwracamy uwagę jest nowo zaprojektowana pod kątem filtrów oczyszczania i wentylacji kabina Blue Cab 4™. Zastosowano w niej system filtracji oparty na dwóch rodzajach filtrów: zwykłym oraz węglowym. Jeżeli operator pracuje ciągnikiem ze środkami chemicznymi, uruchamia wtedy system oczyszczania powietrza w kabinie poprzez filtr węglowy, który wyłapuje i zatrzymuje, oprócz pyłów i kurzu szkodliwe substancje chemiczne. Jeżeli środowisko pracy maszyny jest bardziej przyjazne (np. przejazdy drogowe) operator ciągnika ma możliwość przełączenia na filtr zwykły, dzięki temu rozwiązaniu może filtr węglowy służyć dłużej.

Oprócz tego typu filtracji powietrza, prezentowany ciągnik oferuje mocniejszy układ hydrauliczny oraz nowy pakiet przedniego układu zawieszenia narzędzi i WOM.

To wszystko sprawia, że oprócz komfortu pracy, poprawia się bezpieczeństwo i dbałość o zdrowie operatora ciągnika.