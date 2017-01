ARR przyjmuje wnioski o dopłatę do materiału siewnego

W Agencji Rynku Rolnego można składać wnioski o przyznaniedopłaty z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowanymającej charakter pomocy de minimis w rolnictwie.Wnioski będą przyjmowane do 25 czerwca 2017 roku.

O przyznanie dopłaty można ubiegać się z tytułu zużytego do siewu lub sadzenia materiału siewnego kategorii elitarny lub kwalifikowany (zakupionego i wysianego/wysadzonego w okresie od 15 lipca 2016 r. do 15 czerwca 2017 r.):

• zbóż ozimych

• zbóż jarych

• roślin strączkowych

• ziemniaka

• mieszanek zbożowych i pastewnych (sporządzonych z gatunków roślin objętych systemem dopłat z wyłączeniem ziemniaka).

Przy składaniu wniosku o przyznanie dopłaty należy zwrócić uwagę na to, że:

• wysokość stawek dopłat obowiązujących w 2017 r. będzie określona w drodze rozporządzenia Rady Ministrów do dnia 30 września

• decyzje będą wydawane w terminie 60 dni od wejścia w życie przepisów rozporządzenia RM

• w przypadku mieszanek zbożowych i pastewnych dopłatą mogą być objęte tylko te mieszanki, w skład których wchodzą jedynie nasiona posiadające kategorię elitarny lub kwalifikowany

• obowiązuje nowy wzór wniosku o przyznanie dopłaty w 2017 r.

Nowy wzór wniosku oraz szczegółowe informacje uzyskania dopłaty zostały zamieszczone tutaj. Wnioski wraz z załącznikami należy złożyć w Oddziale Terenowym ARR właściwym dla miejsca zamieszkania albo wysłać pocztą.

Źródło:ARR