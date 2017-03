Case na Agrotech 2017r.

Dwa Złote Medale Targów Kielce S.A. na jubileuszowe

175-lecie marki Case IH

Jedne z największych w Polsce targów techniki rolniczej – 23. Targi AGROTECH w Targach Kielce – zakończyły się rekordem liczby zwiedzających. Od 17 do 19 marca odwiedziło je 71 250 osób. Swoje nowości branży rolniczej zaprezentowało 700 wystawców targów techniki rolniczej. Patronat honorowy nad wydarzeniem objął Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi, Krzysztof Jurgiel.

Jubileuszowa edycja limitowana Case IH Quadtrac nagrodzona Złotym Medalem Targów Kielce S.A.

Ciągniki serii Case IH Quadtrac produkowane są nieprzerwanie od początku 1997 roku w amerykańskim mieście Fargo we wschodniej części stanu Dakota Północna. Pierwsza seria tych maszyn nosiła nazwę handlową SteigerQuadtrac 9300 i w jej skład wchodziły dwa modele, napędzane silnikiem spalinowym Cumminsa. Seria 9300 produkowana była nieprzerwanie do 2001 roku, kiedy to została zastąpiona, dobrze znaną w Polsce, serią STX. Montaż tej serii z kolei został zakończony na początku 2007 roku. Do oferty produktowej marki Case IH weszły w tym czasie nowe, zmodernizowane ciągniki SteigerQuadtrac, w skład, których wchodziły m.in. modele takie jak: Steiger 385 Quadtrac, Steiger 435 Quadtrac, Steiger 485 Quadtrac, Steiger 535 Quadtrac. Modele te były produkowane do 2010 roku, kiedy to do oferty produktowej Case IH wprowadzono serię spełniająca normę emisji spalin Tier4A, a następnie Tier4B w 2013 roku.

W roku 2017 przypada dwudziesta rocznica produkcji gąsienicowych pojazdów. Z tego względu marka Case IH postanowiła uczcić ten jubileusz specjalną limitowaną edycją ciągników Quadtrac, której określona ilość trafi na rynek polski. W skład limitowanej edycji wchodzą przede wszystkim specjalnie malowane elementy ciągnika na wzór pierwszej serii tych maszyn.

Rozwiązania konstrukcyjne minimalizujące nacisk na glebę przy zastosowaniu ciężkich ciągników o dużej mocy stosowane w serii Quadtrac docenione zostały przez gremium konkursowe pod przewodnictwem kierownika Instytutu Technologiczno–Przyrodniczego oddział Warszawa, dr inż. Andrzeja Seligi, a seria Case IH Quadtrac nagrodzona została Złotym Medalem Targów Kielce S.A.

Oryginalny i nowatorski styl prezentacji targowej Case IH zdobywa Złoty Medal

Podczas gali XXIII targów Agrotech wyłoniono laureata konkursu na najbardziej oryginalny i nowatorski styl prezentacji targowej. Złoty Medal Targów Kielce S.A. w tej kategorii przyznany został marce Case IH. Ekspozycja Case IH przedstawiała się imponująco. Produkty Case IH prezentowane były na łącznej powierzchni ok. 1200m2, w tym na powierzchni zewnętrznej – przed halą główną oraz terminalami stanowiącymi wyłączne wejście umożliwiające wstęp na wystawę.

Z myślą o wszystkich zwiedzających, obok ekspozycji profesjonalnych produktów reprezentujących niemalże pełną ofertę produktową, Case IH zaplanowało szereg atrakcji dla odwiedzających stoisko gości, w tym profesjonalne, merytoryczne prezentacje produktowe ilustrujące innowacyjne rozwiązania technologiczne stosowane przez Case IH, ale i nieszablonowe spotkania dedykowane przypadającemu w tym roku jubileuszowi 175-lecia marki Case IH, podczas których zwiedzający mogli dowiedzieć się jak zaczęła się historia marki Case IH oraz jakie przełomowe momenty tej historii zadecydowały o dzisiejszej pozycji Case IH jako lidera w branży.

„Dla Case IH targi AGROTECH ogrywają ważną rolę. Stanowią wspaniałą okazję do pogłębienia relacji z klientami i partnerami handlowymi. Marka Case IH wyróżniona została wielokrotnie podczas tegorocznej edycji wydarzenia, co dodatkowo sprawiło nam ogromną radość” – podsumowuje Piotr Szewczuk, Case IH Business Director Poland.