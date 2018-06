CIECH Sarzyna – największy polski producent środków ochrony roślin zaprezentował skuteczność swoich produktów

Tegoroczne Dni Pola CIECH Sarzyna odbyły się 14 czerwca br. w Orłowie koło Nowego Dworu Gdańskiego (woj. pomorskie).

Największy polski producent środków ochrony roślin zaprezentował klientom, dystrybutorom oraz przedstawicielom mediów z branży rolniczej uprawy zbóż, na których zastosowano produkty z portfolio Spółki.

Warsztaty polowe

z udziałem ekspertów CIECH oraz przedstawiciela Instytutu Ochrony Roślin w Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu potwierdziły najwyższą jakość i skuteczność środków ochrony roślin z Nowej Sarzyny. Wyjątkowymi gośćmi wydarzenia byli Anna i Grzegorz Bardowscy, uczestnicy popularnego programu “Rolnik Szuka Żony”, blisko współpracujący z największym polskim producentem środków ochrony roślin już od dwóch lat.

Kluczowym punktem wydarzenia były warsztaty polowe z ekspertami CIECH Sarzyna oraz inż. Adamem Paradowskim z Instytutu Ochrony Roślin w Państwowym Instytucie Badawczym w Poznaniu, podczas których zaprezentowane zostały m.in. rozwiązania herbicydowe i fungicydowe stosowane w uprawach pszenicy, jęczmienia czy żyta.

Dni Pola CIECH Sarzyna to najlepsza okazja do zaprezentowania naszym klientom jak skuteczne są nasze produkty. Nie boimy się weryfikacji ich jakości – mamy wyjątkowe doświadczenia produkcyjne, poparte ponad 50-letnią tradycją produkcji środków ochrony roślin. Wraz z ciągłym doskonaleniem technologii wytwarzania i inwestycjami w nowoczesne linie, pozwala nam to utrzymywać najwyższą jakość naszych produktów, dzięki której jesteśmy najpopularniejszym producentem herbicydów zbożowych na polskim rynku – mówi Prezes Zarządu CIECH Sarzyna, Mariusz Grelewicz.

Uczestnicy wydarzenia mogli m.in. ocenić działanie nowego produktu z portfolio marki CHWASTOX. CHWASTOX COMPLEX 260 EW to unikatowy herbicyd do zwalczania najważniejszych chwastów w uprawie pszenicy ozimej oraz na trawnikach. Połączenie trzech substancji aktywnych – MCPA, chlopyralidu i fluroksypyru – gwarantuje szybką i skuteczną eliminację szerokiego spektrum chwastów dwuliściennych, takich jak przytulia czepna, chaber bławatek czy mak polny. Produkt działa systemicznie niszcząc zarówno cześć nadziemną, jak

i strukturę korzeniową chwastów.

Ochronę żyta, pszenicy jarej i jęczmienia eksperci omówili na przykładzie zastosowania środka CHWASTOX Nowy Trio 390 SL – produktu chwastobójczego w formie płynu do sporządzania roztworu wodnego, stosowanego nalistnie, przeznaczonego do zwalczania chwastów dwuliściennych. Wolny od grzybów rozwój pszenicy ozimej zapewnił natomiast wyjątkowo skuteczny fungicyd od CIECH Sarzyna – Tarcza Łan Extra 250 EW, o działaniu układowym do stosowania zapobiegawczego i interwencyjnego, z chwilą pojawienia się pierwszych objawów choroby w uprawach. Tarcza Łan Extra 250 EW jest idealnym narzędziem w walce z takimi chorobami roślin jak m.in. brunatna plamistość liści, mączniak prawdziwy zbóż i traw, rdza brunatna pszenicy, czerń krzyżowych, sucha zgnilizna kapustnych czy zgnilizna twardzikowa.

Ponadto uczestnicy wydarzenia mogli sprawdzić skuteczność działania – w pszenicy ozimej, jęczmieniu ozimym, życie czy jęczmieniu jarym – nowych nawozów dolistnych w ofercie CIECH Sarzyna – SARPLON. To najwyższej jakości produkty zawierające niezbędne dla roślin makro- i mikroelementy wpływające korzystnie na wielkość i jakość plonu. Dokarmianie dolistne stosowane w odpowiedniej fazie wzrostu jest skutecznym sposobem uzupełniania niedoborów składników pokarmowych, pozwalającym na wykorzystanie potencjału plonotwórczego roślin.

Uczestnicy Dni Pola CIECH Sarzyna w Orłowie poznali również nowości produktowe Spółki – w tym nawóz dolistny SARMIN maKSi, o bardzo dużej zawartości krzemu. Mogli także kupić produkty największego polskiego producenta środków ochrony roślin w preferencyjnych cenach zapisując się do programu „Twoja Sarzyna”.

Wyjątkowymi gośćmi wydarzenia byli Anna i Grzegorz Bardowscy, uczestnicy popularnego programu “Rolnik Szuka Żony”, którzy wzięli aktywny udział w licznych konkursach dla uczestników Dni Pola CIECH Sarzyna. Imprezę zakończył wspólny piknik.

CIECH Sarzyna jest jedną z kluczowych spółek Grupy CIECH i filarem jej segmentu organicznego. Specjalizuje się w produkcji środków ochrony roślin (AGRO) oraz żywic. Jest największym producentem środków ochrony roślin w Polsce, a także głównym dostawcą żywic na rynku krajowym. Pełen asortyment wyrobów Spółki obejmuje ponad 1000 pozycji i ich pochodnych. Do najbardziej znanych znaków handlowych należą marki z segmentu AGRO: CHWASTOX, AAGROSAR 360SL oraz ZIEMOVIT. Firma, poza kluczowymi krajami europejskimi, obsługuje także rynki w Kanadzie, Azji i Australii.

CIECH to międzynarodowa, profesjonalnie zarządzana grupa z polskimi korzeniami, o ugruntowanej pozycji lidera w branży chemicznej w Europie Środkowej i Wschodniej. Wytwarza produkty, z których powstają artykuły niezbędne w codziennym życiu ludzi na całym świecie – nowoczesne wyroby o najwyższej, światowej jakości. Korzystając ze wsparcia wiarygodnego inwestora strategicznego (Kulczyk Investments) realizuje strategię globalnego rozwoju, rozszerzając sprzedaż na światowych rynkach. Łączy przy tym nowoczesne podejście do biznesu z tradycją produkcji sięgającą 1882 roku. Więcej informacji znajduje się na stronie www.ciechgroup.com.