Co dalej z eksportem wieprzowiny do USA?

Trwa intensywny dialog ze stroną amerykańską na temat zniesienia wprowadzonych, nieuzasadnionych restrykcji dla importu mięsa wieprzowego i produktów wieprzowych z Polski.

Restrykcje zostały wprowadzone 18 października 2018 r. Przesyłki kwestionowanych produktów, będące w drodze do portów w USA, zostaną odrzucone. Służby weterynaryjne USA (Animal and Plant Health Inspection Service – APHIS) zgłosiły wątpliwości dotyczące lokalizacji niektórych polskich zakładów zatwierdzonych do eksportu.

Strona polska stanowczo nie zgadza się ze stanowiskiem strony amerykańskiej, gdyż wysyłki mięsa wieprzowego prowadzone są zgodnie z ustalonymi warunkami, tj. ze stref nie objętych formalnymi restrykcjami nałożonymi przez UE w związku z ASF.

Należy podkreślić, iż regionalizacja ASF jest zawsze konsultowana z Komisją Europejską, zaś mimo wystąpienia w Polsce ASF w 2014 r. eksport mięsa wieprzowego do USA był kontynuowany, a wszystkie dotychczasowe wysyłki z Polski były akceptowane przez służby amerykańskie. Audyty służb amerykańskich przeprowadzane w Polsce w sektorze wieprzowiny nie kwestionowały zasad regionalizacji ASF.

Nieprawdziwe doniesienia amerykańskich mediów dotyczące rzekomych wysyłek mięsa ze świń pochodzących ze stref objętych restrykcjami ASF, podważają zaufanie odbiorców amerykańskich do polskich produktów.

Główny Lekarz Weterynarii 19 października 2018 r. przekazał stronie amerykańskiej oficjalne pismo z odpowiedzią na zarzuty APHIS i prośbą o zniesienie zakazu importu. Potwierdzono, że kwestionowane zakłady położone są w strefach wolnych, mimo że otoczone są obszarami objętymi restrykcjami ASF. Wskazano ustalone zasady tworzenia stref objętych ograniczeniami ASF w UE oraz zasady wydzielania z takich stref gmin miejskich, w których nie ma gospodarstw utrzymujących świnie ani dzików zakażonych ASF. Ponadto przypomniano, że w 2017 r. w wyniku negocjacji ze stroną amerykańską dotyczących definicji stref objętych restrykcjami ASF, strona polska zgodziła się wprowadzić dodatkowe ograniczenia przy eksporcie do USA wyłączając z możliwości eksportu świnie i zakłady nie tylko pochodzące z stref::niebieskiej i czerwonej, ale także ze strefy żółtej.

Główny Lekarz Weterynarii zwrócił się dodatkowo z prośbą o dopuszczenie przesyłek które są w drodze do USA oraz produktów mięsnych wieprzowych poddanych obróbce termicznej.

Materiał i foto: MRiRW