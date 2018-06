Czy rząd zdoła wyrównać szanse rolników w Polsce?

Na spotkaniu z obywatelami Białegostoku Premier Mateusz Morawiecki zwrócił uwagę m.in. na problemy rolników i wraz z ministrem rolnictwa Krzysztofem Jurgielem pracuje aktualnie nad nową ofertą dla tej ważnej grupy naszego społeczeństwa. Wraz z całym Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi jeszcze w tym półroczu zostaną zaproponowane kolejne, nowe rozwiązania.

Nasi rodzimi rolnicy w każdej części naszego kraju mają swoje regionalne i unikatowe wyroby. Na Podlasiu są to m.in. kartacze, sos szyszkowy, sękacze czy wspaniałe nalewki. Żeby je sprzedawać jeszcze do niedawna rolnik musiał zarejestrować pełną formę działalności gospodarczej, co zwykle nie było opłacalne. Takie regulacje wprowadziła poprzednia ekipa rządowa, koalicja PO i PSL, z której ta ostatnia mieniła się być partią chłopską, ludową. Rolnicy za taką sprzedaż byli karani grzywnami. Tą ustawę odwrócił minister Jurgiel już w pierwszym roku swojej pracy na stanowisku ministra rolnictwa. Wprowadził ustawę o rolniczym handlu detalicznym, która będzie dalej liberalizowana, tak aby rolnik mógł w możliwie wielu punktach, takich jak stacje benzynowe czy lokalne sklepy, sprzedawać swoje wyroby. Premier wraz z całym ministerstwem, zaproponuje kilka rozwiązań i udogodnień, tak aby ten rolnik, który ma mniej hektarów, mógł sobie w legalny sposób „dorobić”, aby jego życie choć trochę było łatwiejsze.

Poprzednia ekipa zostawiła obecnej także bardzo trudny problem ASF-u. Jest to wirus, który bardzo łatwo się rozprzestrzenia, a nośnikiem tej choroby są dziki. Obecnie prowadzone są rozmowy ze środowiskami rolniczymi i zdania w tym temacie są bardzo podzielone. Pojawiają się dyskusje nad tym czy budować zaporę wzdłuż granicy wschodniej, tak aby mniej dzików przedostawało się na polską stronę. Rząd zapowiada zwiększenie funduszy na bioasekurację. Na różne sposoby podejmie walkę zwalczania ponad 100 ognisk tej choroby.

Premier podziwiając piękno podlaskiej ziemi, na której rozwija się głównie przemysł mleczarski, jednocześnie dostrzega również trudności w jej uprawie, gdyż jest to ziemia piaszczysta. Polska jest jedna, więc szef polskiego rządu obiecuje dać więcej wsparcia tym rolnikom, którzy pracują na słabszych glebach. W taką ziemię należy więcej zainwestować, dlatego premier proponuje takie programy, które wyrównają szanse i chce szczególną opieką otoczyć takie województwa jak woj. podlaskie.

Spotkanie Premiera Mateusza Morawieckiego z obywatelami Białegostoku odbyło się dnia 1 czerwca 2018 roku.

Opracowanie i fotografia: Danuta Niedźwiecka