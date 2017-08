Czy w niedzielę i święta będzie można kupić części zamienne?

Zakaz handlu w niedzielę a branża rolnicza.

Czy zakaz handlu w niedzielę może mieć wpływ na organizacje pracy rolników. Okazuje się, że tak i to znaczny. Szczególnie w trudnych sezonach, kiedy liczy się każda godzina i wykonywanie prac polowych konieczne jest również w święta.

Sejm pracuje nad ustawą zakazującą handlu w niedzielę. Obojętnie w jakiej formie i w jakim zakresie zakaz zostanie uchwalony, na tym etapie nie uwzględnia on w ogóle interesów ogółu polskich rolników. Jeżeli nie nastąpi zmiana podejścia, rolnik w okresie prac polowych (np. żniw) nie będzie mógł kupić w niedzielę przysłowiowego sznurka do snopowiązałki, o częściach do maszyn rolniczych nie wspominając. Dotyczy to oczywiście sytuacji nadzwyczajnych i awaryjnych, które jak wiadomo w trakcie wytężonych prac mogą się zdarzyć, również w niedzielę. Czy w związku z zakazem handlu w niedzielę i święta, w sytuacji awarii maszyny, rolnicy będą musieli odłożyć pracę i zmuszeni będą czekać na przyjazd serwisu do poniedziałku? Jeśli ustawa nie uwzględni zaproponowanych przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych uwag, to niestety tak będzie.

Polska Izba Gospodarcza Maszyn i Urządzeń Rolniczych, branżowy reprezentant firm z zakresu mechanizacji rolnictwa, wystąpiła do Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz do sejmowej Podkomisji Stałej ds. Rynku Pracy z wnioskiem, aby w dalszych pracach nad projektem ustawy wprowadzono wyjątek, umożliwiający zakupy maszyn rolniczych i części do nich w okresie od czerwca o września również w niedziele i święta, bez żadnych ograniczeń.

Miejmy nadzieję, że działania podjęte przez Izbę okażą się skuteczne z korzyścią dla całego rolnictwa. W przeciwnym wypadku ustawa na wsi zostanie bardzo źle przyjęta i w dużym stopniu utrudni organizację pracy rolnikom.

Źródło:PIGMiUR