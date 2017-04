Dwuetapowy zbiór roślin podbieraczem New Holland

Produkt przyjazny dla środowiska

Już wiosną rolnicy dokonują wyboru sposobu zbioru plonów – zbiór jedno lub dwufazowy. Na polskich polach coraz popularniejszy staje się zbiór dwuetapowy. Dla zwolenników tej metody zbioru propozycję ma New Holland – podbieracz pokosów typu 790CP Pickup.

Wiosna to moment, kiedy zapadają ostateczne, kluczowe decyzje dotyczące sposobu zbioru roślin nasiennych. Najbardziej popularny na polskich polach jest zbiór jednoetapowy – bezpośredni. Ostatnie lata pokazują jednak, że pomysł powrotu do tradycyjnego, dwuetapowego sposobu zbioru niektórych roślin zyskuje coraz więcej zwolenników. Sprzyjają temu nowe uwarunkowania prawne, które ograniczają możliwość stosowania defolianów (glifosfatu).

Po pierwsze, ekologia

Najbardziej oczywistym, pozytywnym efektem zastosowania zbioru dwufazowego jest korzystne działanie na rzecz środowiska. Naturalny proces wegetacji oznacza minimalizację obecności pozostałości środków chemicznych w materiale oraz w glebie. Po drugie – oznacza poprawę jakości ziarna, a co za tym idzie – istotny argument dla rolników w negocjacjach handlowych. Nie bez znaczenia jest także możliwość zaplanowania procesu żniwnego w przypadku, gdy rolnik uprawia kilka rodzajów roślin nasiennych przy wykorzystaniu jednego sprzętu. Zbiór dwuetapowy stwarza możliwość przekierowania działań kolejno na pożądane obszary.

Jeśli dwu – to z podbieraczem

Podbieracz do zbioru dwufazowego New Holland – heder 790CP Pickup został przystosowany do zbioru roślin z pokosu, poprzednio ściętych kosiarką pokosową np. rzepaku, gorczycy, grochu, gryki czy trawy nasiennej. – Jest to sprzęt zaprojektowany tak, by dawał sobie radę w przypadku zbioru roślin łatwo osypujących się, o dużym stopniu zachwaszczenia oraz nierównomiernie dojrzewających – mówi Józef Dębski, specjalista ds. produktu New Holland. – Co bardzo ważne, użycie przystawki 790CP Pickup, dzięki specjalnej konstrukcji sprzętu, opartej na dwóch kaskadach taśm, pozwala zminimalizować straty podczas zbioru. To realna korzyść dla rolnika – dodaje.

Rolnicy mogą wybrać spośród dwóch modeli podbieracza: 790C12 i 790C15 o szerokościach roboczych odpowiednio 3,65 m i 4,57 m. Sprzęt przystosowany jest do pracy z kombajnami z serii CR, CX oraz starszymi modelami – CS i CSX. Heder zbudowany jest na bazie dwóch kaskad taśm, z których jedna służy do podbierania materiału z podłoża, a druga transportuje materiał pod podajnik ślimakowo-palcowy. – Podbieracz ma taśmę, na której znajdują się delikatne, plastikowe palce, dzięki którym działa on na materiał od spodu. Palce podbierają materiał na taśmę gumową, która prowadzi go do kombajnu – mówi Józef Dębski. – Dzięki temu możliwa jest minimalizacja strat – materiał, który mógłby się osypać, w tym przypadku trafia do maszyny. To bardzo ważna różnica w stosunku do zbioru dwuetapowego z wykorzystaniem zespołu żniwnego z ruchomą kosą tnącą – wpływa na skuteczność i czas pracy – dodaje.

Specjaliści produktowi New Holland podkreślają, że 790CP Pickup pozwala zwiększyć wydajność pracy. Podbieranie materiału zespołem żniwnym z kosą tnącą stwarza warunki, w których ziarno osypuje się na glebę. Co więcej, stykając się stale z nierównościami podłoża – sprzęt jest narażony na uszkodzenia. Każda awaria zespołu żniwnego podczas pracy powoduje zatrzymanie maszyny i przestój. Specjalny kształt 790CP Pickup minimalizuje podatność sprzętu na awarie. Przystawka znajduje się na odpowiedniej wysokości wobec podłoża, a styk z nim mają tylko palce podbieracza wykonane z elastycznego tworzywa sztucznego, co pozwala na pracę z większą prędkością – nawet do 15 km/h.

Dane techniczne:

Podbieracz pokosu 790C12 790C15

Szerokość podbierania (m) 3,65 4,57

Liczba pasów 1 3

Średnica przenośnika ślimakowego (mm) 660 660

Prędkość obrotów podajnika ślimakowego zależna od średnicy koła napędowego (obr./min) 174/144 187/160

Masa (kg) 1405 1445