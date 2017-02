Dzień Otwarty w New Holland

Marka New Holland uroczyście przekazała klientowi dwudziestotysięczną prasę zwijającą, wyprodukowaną płockiej fabryce. Wydarzenie było jednym z głównych punktów spotkania, które zwieńczyło cykl spotkań pt. „Dni Otwarte” w fabryce New Holland. Stworzyło również doskonałą okazję do podsumowania roku oraz zarysowania planów przedsiębiorstwa – także w kontekście przejęcia marki Kongskilde.

Podczas spotkania goście mieli okazję zwiedzić fabrykę: linię produkcyjną, linię produkcyjną, z której zjeżdżają maszyny New Holland oraz biura projektowe (97 000 m2), w których polscy inżynierowie pracują nad innowacyjnymi rozwiązaniami w kombajnach zbożowych, prasach oraz hederach. Zwiedzający mogli przyjrzeć się procesowi produkcji od “deski kreślarkiej” do momentu, gdy gotowe maszyny wyjeżdżają z fabryki. Rolę specjalnie dedykowanych przewodników objęli w tym dniu pracownicy płockiej fabryki z kilkudziesięcioletnim doświadczeniem. – To dla nas bardzo istotne, by podkreślać, że nasz zakład produkuje, a nie montuje kombajny zbożowe, prasy zwijające i hedery. Fabryka realizuje pełen proces produkcyjny, nie ograniczając się jedynie do montażu. Nie wszyscy o tym wiedzą, a Polska myśl techniczna ma niezwykle istotny wpływ na ostateczną formę naszych maszyn – mówi Adam Sulak, Business Director New Holland.

Jednym z kluczowych punktów spotkania było uroczyste przekazanie klientowi finalnemu dwudziestotysięcznego egzemplarza prasy belującej serii Roll-Belt™, która zjechała z linii produkcyjnej w Płocku. – Powodzenie, jakim cieszą się prasy New Holland to dla nas powód do satysfakcji, dlatego celebrujemy sukcesy. Zaufanie użytkowników do maszyn naszej marki motywuje nas do ciągłego udoskonalania procesu produkcyjnego oraz samego sprzętu. Dzięki połączeniu tych cech, od ośmiu lat pozostajemy liderem sprzedaży ciągników rolniczych w Polsce – mówi Łukasz Chęciński.

Podczas spotkania przedstawiciele marki New Holland oficjalnie ogłosili przejęcie sektora rolniczego Grass and Soil Kongskilde Industries przez CNH Industrial. Kongskilde Industries jest częścią Grupy Danish Group Dansk Landbrugs Grovvareselskab (DLG A.m.b.A.). Przejęcie obejmuje rozwiązania dotyczące upraw, siewu, siana i kiszonki. W zakresie produktów z tych segmentów, New Holland nabyło markę, własność intelektualną i technologię. Przedstawiciele marki New Holland podkreślają, że produkty te będą nadal sprzedawane pod marką Kongskilde. Struktury sprzedaży marki oraz sieć dilerska zostaną zachowane.

– Spotkanie w fabryce to dla nas doskonała okazja, by poruszyć kluczowe z punktu widzenia naszej firmy i sektora rolniczego kwestie. Jedną z nich jest niewątpliwie przejęcie Kongskilde. Są to pionierzy w swojej dziedzinie, a ich marki Överum, Howard i JF oferują bardzo wysoki poziom specjalizacji. Wraz z nabyciem Kongskilde zdobywamy bogate dziedzictwo i doświadczenie tej firmy. Pozwoli nam to na poszerzenie oferty o pługi, siewniki i maszyny przeznaczone do zbioru zielonki, idealnie dostosowane do warunków rynku polskiego – mówi Łukasz Chęciński.

Spotkanie to jednocześnie zakończyło cykl wizyt pt. „Dni Otwarte” w fabryce New Holland, które odbywały się od 23 stycznia do 15 lutego. Łącznie, zakład produkcyjny odwiedziło ponad 700 osób. Była to szósta z kolei edycja spotkań z klientami i użytkownikami niebieskich i żółtych maszyn.