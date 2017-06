Easy!Star – nowość dla rolnictwa. Prawdziwa rewolucja.

Efektywność i oszczędność, higiena, funkcjonalność oraz wysoka jakość – oto gwarancja sukcesu, nie tylko w branży rolniczej. Różnorodne potrzeby związane z hodowlą zwierząt i ryb, rolnictwem, winiarstwem czy leśnictwem wymagają specjalistycznego sprzętu czyszczącego. Każdy zakup musi zagwarantować wieloletnie użytkowanie urządzeń spełniających wysokie standardy, zgodnie z przepisami dotyczącymi czystości i higieny. Urządzenia ciśnieniowe Easy!Star to propozycja dla wymagających. Dzięki zastosowaniu nowego pistoletu Easy!Force oraz systemu złączy Easy!Lock pozwolą chronić i właściwie dbać o maszyny, obiekty gospodarcze, budynki dla zwierząt, zapewniając najlepsze wyniki w codziennej pracy.

Easy!Star – gwiazdy mycia ciśnieniowego

W ofercie Kärcher znajduje się szeroki wybór urządzeń wysokociśnieniowych. Rolnikom można śmiało polecić urządzenie z podgrzewaniem wody HDS 10/20- 4 M oraz bez podgrzewania HD 7/18 – 4 M Plus. Pierwsze to jest przeznaczone do usuwania uporczywych zabrudzeń i pracy w najtrudniejszych warunkach – czyli spełnia wszelkie wymogi by skutecznie działać w branży rolniczej. Urządzenie posiada tryb eco!efficiency, po wybraniu którego podgrzewa wodę do temperatury 60 °C. Pozwala to nie tylko na skuteczne usuwanie silnych zabrudzeń, ale i na oszczędność paliwa, zużycie którego spada wówczas o około 20%. Drugim z polecanych urządzeń jest maszyna bez podgrzewania wody HD 7/18-4M PLUS. Jest to profesjonalne urządzenie wysokociśnieniowe z solidnym 4–biegunowym, wolnoobrotowym silnikiem trójfazowym o wyjątkowo długiej żywotności. Chłodzony powietrzem silnik elektryczny przystosowany jest do intensywnej pracy. System Switch Chem umożliwia precyzyjne dozowanie środków czyszczących, a dwa zawory dozujące umożliwiają płynną zmianę jednego preparatu na inny bez konieczności przerywania pracy.

Pistolet Easy!Force i system złączy Easy!Lock– zero siły, pełna moc

Utrzymanie czystości w gospodarstwie rolnym możemy podzielić na dwa podstawowe zagadnienia: zachowanie czystości i konserwacja maszyn rolniczych oraz sprzętu do produkcji rolnej a także dbałość o czystość i higienę bezpośrednio w zagrodzie i przy produkcji przetworów rolnych. Aby ułatwić usuwanie zanieczyszczeń takich jak: resztki nawozów, ziemia, zanieczyszczenia kojców, kurników, zagród, resztki owoców, warzyw czy różnego rodzaju pyły zalegające np. przy silosach, warto sięgnąć po urządzenia wysokociśnieniowe Easy!Star, które są wyposażone w nowy pistolet Easy!Force. W nowym pistolecie Easy!Force wprowadzono najbardziej znaczącą innowację – spust został przeniesiony z przodu na tył uchwytu. Ta, z pozoru niewielka zmiana, wpłynęła na zwiększenie wygody w operowaniu wysokim ciśnieniem. Do tej pory spust należało naciskać palcami, co szybko powodowało zmęczenie. Jednak teraz posłużymy się w tym celu nasadą dłoni.

Firma Kärcher wykorzystała sposobność jaka nadarzyła się w związku z produkcją nowego pistoletu, by dokonać dalszych ulepszeń. W rezultacie tych działań zmieniono system złączy pistoletu. Teraz aby podłączyć różnego rodzaju elementy np. wąż czy lancę wystarczy jeden obrót 360 stopni. Zawdzięczamy to zmienionym gwintom o nazwie Easy!Lock.

Więcej na stronie www.karcher.pl