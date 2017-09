Elektryczny Farmtrac

Escorts prezentuje pierwszą w Indiach koncepcję ciągnika z napędem elektrycznym oraz wprowadza na rynek światowy nową serię ciągników (Centrum Prasowe)

– Inauguracja pierwszej w Indiach koncepcji ciągników z napędem hydrostatycznym i elektrycznym.

– Firma poszerza swoją światową ofertę produktów i rozwiązań rolniczych.

NEW DELHI, 6 września 2017 r. /PRNewswire/ – Spółka Escorts Ltd, największy w Indiach konglomerat z sektora budowy maszyn, zainaugurował dzisiaj pierwszą w tym kraju koncepcję ciągników z napędem hydrostatycznym i elektrycznym, poszerzając światową ofertę ciągników przeznaczonych na eksport, a także na rynek krajowy, o modele z serii 22 HP – 90 HP pod flagowymi markami Farmtrac i Powertrac. Ciągniki spełniają normę emisji spalin Euro IV, a także amerykańskie normy emisyjne, a ich sprzedaż prowadzić będzie 43 międzynarodowych dystrybutorów.

Wśród nowych maszyn znalazła się flagowa seria ciągników z większą liczbą koni mechanicznych (70-90 KM) New Escorts Tractor Series (NETS), kompaktowe ciągniki z serii 22-30 KM, ciągniki hybrydowe przeznaczone zarówno do pracy na polu, jak i do zastosowań transportowych, ciągniki z opcjami wyposażenia kabiny dla większego komfortu jazdy, a także silniki CRDi. Maszyny te stworzono na potrzeby klientów ze Stanów Zjednoczonych, Europy, Ameryki Łacińskiej, Afryki i państw członkowskich Stowarzyszenia Narodów Azji Południowo-Wschodniej (ASEAN), czy wreszcie nowego pokolenia postępowych rolników w Indiach.

„Escorts kroczy po ścieżce transformacji, tworząc dla światowych rynków wysokiej jakości produkty o konkurencyjnych i atrakcyjnych parametrach. Dzisiejsza prezentacja ukazuje potencjał rozwoju techniczno-jakościowego naszych produktów, dzięki któremu będziemy szli w ślad za dynamiką współczesnego rolnictwa i potrzebami myślących postępowo rolników. Rozszerzamy naszą działalność na cały świat, pracując nad produktami dopasowanymi do wymogów poszczególnych klientów i rynków” – mówił przy okazji inauguracji prezes Escorts Ltd. Rajan Nanda.

„Escorts z wielką dumą wprowadza koncepcję ciągnika z napędem elektrycznym, która ukazuje nacisk na oszczędność, jaki kładziemy w naszej pracy, aby zaoferować światu to, co najlepsze w indyjskiej myśli technicznej. Kontynuując realizację wielkiego projektu transformacji rolnictwa na rzecz lepszego zaspakajania potrzeb żywnościowych na świecie, umożliwimy rolnikom z całego świata zwiększenie produkcji przy użyciu zmechanizowanych produktów i rozwiązań rolniczych. Wprowadzona dzisiaj nowa seria ciągników New Escorts Tractor Series (NETS) zapewni całkowicie nowe wrażenia użytkowe, gwarantując rolnikom na całym świecie większy komfort i precyzję pracy” – dodał dyrektor zarządzający Escorts Ltd. Nikhil Nand.

6 września – czyli w „Dzień Inauguracji” – firma Escorts kontynuować będzie prezentowanie innowacji na organizowanej co roku platformie innowacyjności Esclusive, Escorts Exclusive Disruptive Innovation Platform.

Źródło:PAP