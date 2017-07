EUROPEJSKIE CENTRUM KRAMP POD KONINEM

Kramp rozpoczął dużą inwestycję w rozwój firmy. Nowoczesne przedsiębiorstwo e-biznesowe, zajmujące się sprzedażą hurtową rekrutuje. Ponad 40 miejsc pracy czeka na nowych – kreatywnych i zaangażowanych pracowników.

Kramp to holenderska firma z ponad 60-letnią tradycją, posiadająca najszerszy asortyment części zamiennych i akcesoriów dla branży rolniczej w Europie. Przedsiębiorstwo, posiadające 21 filii w 19 krajach może się poszczycić największą międzynarodową siecią dealerską, świetnie przygotowanym zapleczem logistycznym i kompleksową dostępnością towarów.

Grupa Kramp z głównym oddziałem w Holandii centralizuje swoje usługi i rozbudowując siedzibę w Modle Królewskiej koło Konina, sprawia, że ta lokalizacja staje się ważnym punktem w Europie. Kramp to firma, oferująca innowacyjne usługi, starająca się być blisko klienta na każdym możliwym polu. Działa nie tylko w branży rolniczej, ale także w sektorze leśnictwa, ogrodnictwa i części do maszyn. Charakteryzuje ją międzynarodowe środowisko pracy i ciągły kontakt z pracownikami innych oddziałów. Od dłuższego czasu Kramp zwiększa zatrudnienie, teraz oferuje ponad 40 miejsc pracy – poszukiwani są m.in.Księgowi i Specjaliści ds. Finansowych, Graficy komputerowi, Specjaliści ds. Zakupu. Kramp zapewnia pełne przeszkolenie i wdrożenie nowo zatrudnionych osób.

Rozwijamy się bardzo dynamicznie. Szukamy nowych pracowników i chcemy postawić na ich rozwój zawodowy. Zapewniamy im udział w międzynarodowych projektach, liczne szkolenia i wyzwania, które pozwalają im rozwijać indywidualne predyspozycje i umiejętności. Przywiązujemy dużą wagę do znajomości języków. Na co dzień, w kontaktach z zagranicznymi kolegami posługujemy się angielskim, dlatego na każdym stanowisku wymagamy znajomości tego języka. Bardzo ważne jest dla nas zaangażowanie. Jesteśmy firmą opartą na rodzinnej kulturze, preferujemy partnerskie relacje. Najważniejszy jest dla nas człowiek – zarówno pracownik jak i klient, dlatego inwestycje w rozwój pracownika traktujemy jako rozwój przedsiębiorstwa. – mówi Katarzyna Fedko, HR Business Partner firmy Kramp.

Kramp oferuje zatrudnienie w nowoczesnych, atrakcyjnych biurach, zaprojektowanych w taki sposób, by tworzyły przyjazne środowisko pracy. W listopadzie zeszłego roku rozpoczęła się rozbudowa firmy, dzięki której możliwe było utworzenie nowych, dostosowanych do potrzeb pracowników miejsc pracy, a także powiększenie magazynu. W rozbudowanej części biurowej znajduje się m.in. kantyna, w której pracownicy mogą spotykać się w przerwie obiadowej. Ze względu na lokalizację poza miastem Kramp dba również o dogodny dojazd do miejsca pracy. Zapewniony jest transport z Konina do Modły Królewskiej busem pracowniczym. Kramp to firma otwarta na potrzeby ludzi. Stara się integrować pracowników, jest też otwarta na środowisko lokalne. Kramp chętnie współpracuje z konińskimi szkołami, organizując wycieczki i programy praktyk. W ten sposób pomaga im w wybraniu dalszej ścieżki rozwoju i zachęca do zasilenia szeregów własnego zespołu.

Zainteresowani rozpoczęciem ścieżki kariery w Kramp mogą aplikować, wysyłając CV na adres e-mail personel@kramp.com

Aktualne ogłoszenia o pracę w przedsiębiorstwie znajdują się na stronie karierawkramp.pl