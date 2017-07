FANI ROZPOCZYNAJĄ PRZYGODĘ ZE STEYR QUEST

Marka STEYR ogłosiła publikację STEYR Quest – pierwszego wirtualnego albumu kolekcjonerskiego z wizerunkami 140 ciągników wyprodukowanych przez austriackiego producenta maszyn rolniczych. Rozgrywka przypomina zasady gry Pokémon GO.

St. Valentin, 27 czerwca 2017 r.

Dla uczczenia 70. rocznicy powstania firmy, marka STEYR przygotowała nie lada gratkę dla swoich fanów. Firma wykonała ukłon w stronę swojej bogatej historii, oferując fanom marki STEYR zrzeszonym na Facebooku możliwość zebrania kolekcji 140 modeli ciągników wyprodukowanych przez STEYR. Fani mogą „łapać” je online dzięki projektowi STEYR Quest.

Klasyczne modele wciąż w akcji

Wyzwanie nie jest jednak tak proste, jak się początkowo wydaje. Pośród 140 modeli do zebrania są również ich wersje specjalne, np. ciągnik STEYR 8320 Implement Carrier i inne serie ciągników, które zostały wyprodukowane w małym nakładzie i trudno jest je odnaleźć. Setki fanów marki STEYR podjęły wyzwanie i zaczęły przeszukiwać stodoły, hale i stare albumy ze zdjęciami w poszukiwaniu charakterystycznych czerwono-białych ciągników.

Jedną z pierwszych znalezionych maszyn, sfotografowanych i przesłanych do wirtualnego albumu na tronie steyrdex.com był klasyczny model STEYR 80 – źródło sukcesu marki 70 lat temu. Przedstawiciele firmy byli bardzo pozytywnie zaskoczeni faktem, że mnóstwo wiekowych klasyków, jak np. model 80, 180, 280 czy Plus 50 z lat 1940-tych, 1950-tych i 1960-tych jest wciąż w użyciu na co dzień, choć mają na koncie całe lata użytkowania i dziesiątki tysięcy godzin pracy.

Poszukiwania trwają

Przygoda STEYR Quest wciąż trwa – niektóre ciągniki, jak STEYR 870 czy STEYR 9115 jeszcze nie zostały wyśledzone.

– Uczestnicy rozgrywki widzą, których modeli brakuje w albumie – mówi Marie Mouton z działu Brand Communications STEYR Europe. – Wystarczy wejść na profil instagram.com/steyr_traktoren i poszukać dużych znaków zapytania. Jeśli znajdziesz lub jesteś właścicielem ciągnika, który jeszcze nie został odnaleziony, nie czekaj – zrób zdjęcie i wyślij je na nasze Instagramowe konto!