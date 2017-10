FEERUM uruchomiło nowoczesny obiekt na Farmie Redło.

Zespół suszarniczo – magazynowy o pojemności blisko 20 tys. ton, zrealizowany przez FEERUM S. A. przeszedł pomyślnie próby technologicznie i rozpoczął pracę. Jest to jedna z 7 realizacji spółki oddanych do użytku w tym półroczu na północy kraju.

W centrum Pomorza Zachodniego powstał nowoczesny, kompleksowy zespół suszarniczo – magazynowy przystosowany do pracy ciągłej o wydajności przerobowej 130 t/h. Całość sterowana jest w pełni zautomatyzowanym systemem, który pozwala na stałą kontrolę wszystkich parametrów ziarna z możliwością podglądu pracy obiektu on -line.

– Jako Generalny Wykonawca zaprojektowaliśmy, wybudowaliśmy i oddaliśmy do użytku w planowanym terminie obiekt, którego łączna pojemność wynosi blisko 20 tys. ton. Nie obyło się jednak bez utrudnień. Musieliśmy zmierzyć się z podmokłymi gruntami w miejscu posadowienia inwestycji. Aby uniknąć kosztownych i długotrwałych prac ziemnych oraz tzw.głębokich dołów technologicznych, zastosowaliśmy nasz nowatorski system transportu ziarna. Ten system wykorzystuje redlery łukowe orazpodnośniki kubełkowe montowane nie jak zazwyczaj poniżej poziomu gruntu, który tutaj by podmokły,tylko powyżej. Zastosowaliśmy także falownik, który pozwala na płynną regulację wydajności systemu transportu oraz chroni przed sytuacją przesypania ziarna – informuje Wojciech Marciniszyn, dyrektor handlowy Feerum S. A.

Farma Redło to jeden z czołowych podmiotów skupujących zboża paszowe, w tym żyto, pszenżyto, pszenicę i kukurydzę w województwie zachodniopomorskim. Przedsiębiorstwo posiada również zboża z własnych upraw, głównie pszenżyta, pszenicy i rzepaku. Obiekt wybudowany przez FEERUM służy już od sierpnia tego roku do obrotu, jak również magazynowania zboża. Wtrakcie żniw kukurydzianych świetnie sprawdza się także suszarnia o pracy ciągłej zasilana gazempłynnym LPG.Wykorzystano w niej wiele rozwiązań, dzięki którym proces suszenia jest szybki i skuteczny, ale przede wszystkim oszczędny. Ocieplenie kolumny suszarni, palniki modułowe zapewniające dokładne sterowanie płomieniem oraz proces recyrkulacji powietrza – wszystko to gwarantuje zmniejszenie zużycia gazu o co najmniej 20 %.

– Suszenie kukurydzy to kolejna próba dla naszego obiektu. Na początek planujemy wysuszyć 2 000 ton kukurydzy. Ale już teraz mogę powiedzieć, że jesteśmy bardzo zadowoleni z inwestycji zrealizowanej kompleksowo przez spółkę FEERUM – potwierdza Adam Niebieszczański, prezes zarządu Farma Redło Sp. z o.o.- Nowoczesna technologia, indywidualne podejście, realizacja zgodnie z planem i szybki serwis – to moim zdaniem najważniejsze wyróżniki tej firmy. Doradca handlowy oraz dział projektowy FEERUM wsłuchali się uważnie w nasze potrzeby.Rozumiejąc specyfikę potrzebnej nam inwestycji, zaproponowali plan budowy obiektu, który zaimponował nam funkcjonalnością i nowoczesnością. Realizacja przebiegała zgodnie z ustalonymi wcześniej etapami. Równie sprawnie zadziałał także serwis, który regulację systemu przeprowadził on – line, a pozostałe prace wykonał na miejscu, w ciągu 48 godzin. Jeśli w przyszłości będziemy myśleć o zwiększeniu możliwości magazynowania i usprawnieniu ciągów technologicznych, wtedy współpraca z FEERUM będzie naszym naturalnym wyborem – dodaje Adam Niebieszczański.