Firma Krukowiak obchodzi 40-lecie istnienia

W grudniu 2017 nastąpiło uroczyste otwarcie najnowszej i największej inwestycji w dotychczasowej historii firmy, tj. hali produkcyjnej o powierzchni 12 tys. m2. Stało się to jednocześnie okazją do świętowania 40-letniej działalności firmy.

W firmie Krukowiak konstruuje się i produkuje m.in. opryskiwacze, maszyny do zbioru roślin ogrodniczych i okopowych, maszyny sadownicze, kombajny oraz całą gamę maszyn uprawowych.