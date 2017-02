FLORIANY jak OSKARY

W Ogólnopolskim Konkursie na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów przyznawane będą prestiżowe statuetki FLORIANY oraz nagrody. Projekty zrealizowane w gminach i powiatach w latach 2015 i 2016 można zgłaszać do 28 lutego 2017 r.

Strażacy ochotnicy to przeważnie najaktywniejsi ludzie w swoich wsiach i małych miasteczkach – liderzy lokalnych społeczności. Obok działalności stricte ratowniczej podejmują wiele inicjatyw, które przyczyniają się do eliminowania zagrożeń i poprawy jakości życia ludzi. Oferują również młodzieży ciekawą alternatywę dla bezproduktywnego „zabijania czasu” i nudy, wielogodzinnego siedzenia przed komputerem albo szukania niebezpiecznych przygód. Propagują bezpieczne zachowania, uczą reagować na zagrożenia, rozwijają aktywność sportową i kulturę, pielęgnują tradycję, aktywizują młodych, osoby dorosłe i seniorów łącząc pokolenia przy działaniach dla wspólnego dobra, dbają o środowisko naturalne, angażują się w programy wymiany międzynarodowej. Organizują rozrywkę i edukują. W bardzo wielu miejscowościach, a zwłaszcza w tych, które nie oferują ciekawych form spędzania wolnego czasu, to przeważnie remizy są ośrodkami życia społecznego. Powstają przy nich orkiestry, zespoły artystyczne, drużyny sportowe, grupy teatralne, kluby, kina, sale komputerowe z dostępem do Internetu. W całej Polsce realizowanych jest bardzo wiele różnorodnych inicjatyw służących poprawie jakości życia społeczności i rozwijaniu „małych ojczyzn”, które warto promować i nagradzać. Właśnie ta idea przyświecała organizatorom „FLORIANÓW” Ogólnopolskiego Konkursu na Najlepsze Inicjatywy dla Społeczności Lokalnych z udziałem OSP i Samorządów.

„Polska będzie taka, jacy będziemy w gminach – w naszych małych miasteczkach i wsiach. Polska nie buduje się od Warszawy. Stolica jest odzwierciedleniem tego, kim jesteśmy w gminach.” – powiedział Grzegorz Molewski, twórca Telewizji Kino Polska, projektu KinoRP i pomysłodawca projektu „Kino za Rogiem”, który zasiada w Kapitule Konkursu „FLORIANY”.

Jest to pierwsza edycja Konkursu „FLORIANY”, którego celem jest prezentowanie, promowanie i nagradzanie najlepszych projektów i inicjatyw społecznych realizowanych przez Ochotnicze Straże Pożarne samodzielnie oraz wraz z samorządami, instytucjami, organizacjami, lokalnymi pracodawcami i przedsiębiorcami. Ideą Konkursu jest rozwój i integracja lokalnych środowisk, inspirowanie do współdziałania i organizowania się wokół wspólnych inicjatyw podejmowanych na rzecz bezpieczeństwa i poprawy jakości życia ludzi, przeciwdziałanie wykluczeniu, promocja sportu i kultury. Najciekawsze projekty zrealizowane w gminach w latach 2015 – 2016 nagradzane będą w 11 kategoriach konkursowych.

„Strażacy ochotnicy niosą pomoc, ratują ludzi, zwierzęta i dobytek, narażając przy tym swoje zdrowie a nierzadko życie. Nieustannie się szkolą i ćwiczą. Ale znakomita część ich aktywności to także rozmaite działania społeczne, które sprawiają, że życie w małych miejscowościach jest bezpieczniejsze i po prostu ciekawsze. Wszyscy przyzwyczailiśmy się do tego, bo tak było zawsze. Jednak w dzisiejszym świecie nie są to wcale postawy oczywiste. To wymaga poświęcenia swojego wolnego czasu dla innych, konsekwencji, organizacji, rozumienia potrzeb innych ludzi. Co więcej, strażacy ochotnicy to ludzie skromni, którzy rzadko chwalą się swoimi dokonaniami. Chcemy promować i nagradzać projekty realizowane przez OSP i lokalne środowiska oraz zachęcać innych do współdziałania z ochotniczymi strażami i jednoczenia się wokół wspólnego celu, który przynosi pożyteczne społecznie efekty. Chcemy, by Konkurs FLORIANY rozwijał się i łączył środowiska.” – mówi Dorota Pardecka, redaktor naczelna „Strażaka” pisma Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, który jest pomysłodawcą i organizatorem Konkursu „FLORIANY”.

W konkursie „FLORIANY” mogą uczestniczyć zespoły realizujące projekty prospołeczne, utworzone przez OSP oraz gminne, powiatowe i wojewódzkie jednostki samorządu terytorialnego, placówki podlegające samorządom jak szkoły, biblioteki, ośrodki kultury i sportu, organizacje pozarządowe, instytucje, przedsiębiorców i firmy oraz Ochotnicze Straże Pożarne indywidualnie. Konkurs wyodrębnia 11 kategorii, które obejmują rozmaite dziedziny – bezpieczeństwo, edukację dzieci, młodzieży oraz dorosłych, ochronę środowiska, kulturę i tradycję, sport i rekreację, aktywizację seniorów i łączenie pokoleń, innowacyjne rozwiązania oraz integrację cyfrową, współpracę zagraniczną, integrację społeczną, poprawę lokalnej infrastruktury i estetyki przestrzeni publicznej. Dodatkowo uczestnicy Konkursu mogą zgłaszać do nagrody najbardziej zaangażowanych społecznie pracodawców, którzy wspierają pożyteczne lokalne inicjatywy oraz ich twórców.

Zgłoszenia przyjmowane są do 28 lutego 2017 r.

„Każda inicjatywa, która służy budowaniu społeczeństwa, jest istotna. Każde myślenie, które ma rozwijać i powodować zmianę na lepsze, jest wielką wartością. W małych gminach rzadko kiedy są domy kultury, które mogłyby animować środowiska związane ze sztuką. To właśnie remiza jest przeważnie pierwszym zalążkiem pewnych działań i skupia wokół nich lokalne społeczności. Dlatego takie inicjatywy są potrzebne, ważna jest praca u podstaw, edukowanie, pokazywanie, inspiracja.” – powiedział prof. Artur Krajewski, malarz, artysta multimedialny i twórca Interdyscyplinarnego Festiwalu Sztuk w Żyrardowie – Miasta Gwiazd, członek Kapituły Konkursu.

Nadesłane projekty oceniać będzie 9-osobowa Kapituła Konkursu, którą tworzą wybitni przedstawiciele dziedzin i środowisk nawiązujących do poszczególnych kategorii konkursowych: Waldemar Pawlak – prezes Zarządu Głównego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP, gen. brygadier w stanie spoczynku Wiesław Leśniakiewicz – członek Prezydium Zarządu Głównego Związku OSP RP, dr Andrzej Malinowski – prezydent Pracodawców RP, prof. Artur Krajewski, Czesław Lang, dr hab. Władysław Tabasz – wiceprezes Zarządu Oddziału Wojewódzkiego Związku OSP RP Województwa Podkarpackiego, prof. dr hab. n. med. Jerzy Robert Ładny, Grzegorz Molewski oraz Dorota Pardecka. Zwycięzcy zostaną uhonorowani podczas konkursowej gali statuetką „FLORIANA” – patrona strażaków oraz nagrodami. Podczas trwania Konkursu „FLORIANY” planowane są również spotkania warsztatowo-panelowe dla lokalnych środowisk oraz warsztaty dla OSP.

Kategorie konkursowe:

I Rozbudowa lokalnej infrastruktury

II Poprawa bezpieczeństwa

III Ochrona środowiska i ekologia

IV Poprawa estetyki przestrzeni publicznej

V Edukacja

VI Rozwój sportu i rekreacji oraz turystyki

VII Kultura i tradycja

VIII Aktywizowanie seniorów i współpraca pokoleń

IX Integracja społeczna

X Innowacje oraz integracja cyfrowa poprzez zwiększanie dostępności do Internetu i tworzenie bezpiecznego środowiska cyfrowego

XI Współpraca zagraniczna

XII Najbardziej zaangażowany społecznie pracodawca

www.floriany.pl

Informacje dodatkowe

Organizator konkursu „FLORIANY”

Związek Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej, a w jego imieniu miesięcznik „Strażak”.