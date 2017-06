Greenery – rusza nowy, brakujący kanał dystrybucji roślin w Polsce

Greenery to projekt sprzedażowy, którego celem jest ułatwienie współpracy pomiędzy Producentami roślin i hurtowymi Odbiorcami. Stanowi połączenie sesji targowych na żywo z platformą online, przy czym funkcjonuje w kanale B2B. Greenery odpowiada na rosnące potrzeby branży, takie jak: skrócenie procesu przemieszczenia roślin od producenta do centrum ogrodniczego, możliwości zaprezentowania roślin w najkorzystniejszym wegetacyjnie okresie jak najszerszej rzeszy klientów (dotyczy to zwłaszcza roślin ozdobnych z kwiatów), czy sprawne wprowadzenie na rynek nowości roślinnych.

System Greenery w krótkim czasie, w jednym miejscu i przy minimum formalności umożliwia wybór dobrej jakości materiału roślinnego z szerokiej oferty szkółek.

Projekt dedykowany jest do polskiego ogrodniczego rynku zarówno do dużych, jak i małych firm. Podobne rozwiązania doskonale sprawdzają się zagranicą. W naszym kraju to nadal brakujący kanał dystrybucji, a branża ogrodnicza w Polsce ma ogromny potencjał. Nasz projekt pomoże w pełni go wykorzystać. Nowe rozwiązania dotyczące prezentacji roślin, kontroli jakości i sprzedaży oraz sprawna logistyka niewątpliwie wpłyną na wyższy obrót materiałem roślinnym – mówi Marzena Bartosiewicz, pomysłodawczyni platformy Greenery.

Pierwsza odsłona Greenery już za 2 miesiące. Będzie towarzyszyła prestiżowej branżowej wystawie „Zieleń to życie”, która odbędzie się w Warszawie w dniach 31.08-02.09 br.W jednej z hal EXPO XXI przy Prądzyńskiego12/14, na powierzchni 1800m2, zostanie zaprezentowane ponad 1200 gatunków i odmian roślin.Warunkiem prezentacji roślin w programie jest podpisanie umowy z Greenery oraz dostarczenie próbek zaakceptowanych partii roślin do wyznaczonego miejsca na targach. Taka formuła kontraktacji pozwala Szkółkarzom na zdobycie wiedzy na temat wysokości sprzedaży już po pierwszym dniu sesji, a także na uzyskanie informacji zwrotnej na temat poziomu cen i jakości własnej produkcji na tle konkurencji, przy zachowaniu anonimowości.Po sesji Producent dostarcza zamówiony towar do centrum logistycznego Greenery.

Klienci natomiast, tuż po zarejestrowaniu się na platformie, mogą dokonywać zamówień roślin. Minimum danej pozycji to ilość roślin, jaka mieści się na półce wózka CC. Klienci muszą również wybrać któryś z zaproponowanych terminów odbioru zamówienia.Właściciele Centrów Ogrodniczych mają możliwość podjęcia decyzji zakupowej w momencie obejrzenia towaru,posiadając wiedzę o parametrach i cenie uzależnionej od wielkości zakupionej partii. Cenę dyktuje Producent. Platforma na bieżąco informuje o wartości i ilości zamówienia oraz jego objętości, w przeliczeniu na wózki CC.

Greenery gwarantuje otrzymanie roślin o takiej samej jakości, jak eksponowane wzory. Taki system sprzedaży usprawnia również formalności dla każdej ze stron

Aby odnieść sukces w branży ogrodniczej, niezbędne jest posiadanie ciekawego asortymentu oraz wysoka jakość dostarczanego materiału. Równie istotna jest szybkość realizacji zamówień. Platforma Greenery uwzględnia wymagania i sugestie Klientów i stale obserwuje rynek, dlatego też na platformie mogą spotkać się wszyscy odbiorcy branży ogrodniczej.

