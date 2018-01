Historia jak z Hollywood – 40-lecie Krukowiaka

W grudniu 2017 firma Krukowiak świętowała 40-lecie swojej działalności.

W zakładzie konstruuje się i produkuje m.in. opryskiwacze, maszyny do zbioru roślin ogrodniczych i okopowych, maszyny sadownicze, kombajny oraz całą gamę maszyn uprawowych.

Historia firmy Krukowiak jest niezwykła i zaczęła się w 1977 roku, gdy po powrocie z wojska Pana Janusz Borkowski chce pracować w gospodarstwie swoich rodziców. To były czasy głębokiej komuny, gdy na półkach sklepowych jest dostępny tylko ocet, brakowało wszystkiego, nie mówiąc o podstawowych narzędziach i maszynach rolniczych. Pan Janusz nie poddaje się, wręcz przeciwnie, postanawia wziąć sprawy w swoje ręce i zaczyna konstruować maszyny na swoje potrzeby w przydomowym garażu. Szybko interesują się nimi sąsiedzi i zamawiają je dla siebie. Zakład dynamicznie się rozrasta, dziś ma ok. 4 hektary powierzchni, hala pod dachem jest wielkości dwóch boisk sportowych (12 tys. metrów kwadratowych). Firma cały czas się rozwija, obecnie pracuje w niej 300 osób. Maszyny eksportowane są do 40 krajów na całym świecie. Krukowiak jest niekwestionowanym liderem w produkcji opryskiwaczy w Polsce, a na świecie zajmuje 5 miejsce. W 2018 roku planowana jest niespodzianka, która zadziwi nie tylko polski rynek.

Danuta Niedźwiecka