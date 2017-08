Inazuma 130 WG – nowa broń do walki z jesiennymi szkodnikami rzepaku

Już w nadchodzących sezonie jesiennym plantatorzy rzepaku otrzymają nową broń do walki z najgroźniejszymi szkodnikami tej uprawy – insektycyd Inazuma 130 WG. Zgodnie z nową rejestracją z dnia 20.06.2017 r. (nr rejestracji R-264/2017d) produkt Inazuma 130 WG stosować można jesienią do zwalczania śmietki kapuścianej, mączlików, pchełki rzepakowej, tantnisia krzyżowiaczka i mszyc. Produkt posiada również rejestrację do jesiennego zwalczania mszyc w pszenicy ozimej.

Insektycyd Inazuma 130 WG pojawił się na polskim rynku wiosną 2017 roku i szybko zdobył szerokie grono odbiorców. Tylko minionej wiosny produkt użyto do ochrony ponad 100 tys. hektarów pól rzepaku ozimego. Obecnie, Sumi Agro Poland wprowadza ten produkt do stosowania jesiennego. Zgodnie z nową rejestracją z dnia 20.06.2017 r. etykieta Inazumy 130 WG obejmuje najszerszy na rynku zakres szkodników zwalczanych w rzepaku ozimym jesienią. Produkt doskonale radzi sobie z takimi przeciwnikami jak śmietka kapuściana, mszyce czy mączliki.

– Jednym z największych problemów w jesiennej wegetacji rzepaku jest żerowanie larw śmietki kapuścianej. Szkody spowodowane przez tego szkodnika potrafią być ogromne i nieść za sobą poważne konsekwencje, zdarza się nawet, że uprawę trzeba zwyczajnie zaorać. Po wycofaniu zapraw neonikotynoidowych nie było możliwości skutecznej walki z tym szkodnikiem, Sumi Agro Poland wyszło naprzeciw temu problemowi, rejestrując preparat Inazuma 130 WG do zwalczania śmietki – mówi Urszula Filipecka, Dyrektor Marketingu Sumi Agro Poland.

Obecnie Inazuma 130 WG jest jedynym na rynku insektycydem zarejestrowanym do powschodowych zabiegów zwalczania tantnisia krzyżowiaczka, śmietki kapuścianej oraz mączlika w rzepaku ozimym. Ponadto, jesienna rejestracja produktu pozwala na stosowanie go do zwalczania pchełki rzepakowej, a także mszyc w uprawie rzepaku ozimego oraz pszenicy ozimej.

– W ostatnich latach obserwujemy nasilający się problem z mszycą w rzepaku, która coraz chętniej żeruje na młodych liściach tej uprawy. Jesienią ubiegłego roku naloty tego szkodnika były szczególnie uciążliwe dla plantatorów. Trzeba przy tym zwrócić uwagę, że rzepak atakowany jest obecnie nie tylko przez mszycę kapuścianą, ale również brzoskwiniowo-ziemniaczaną, która jak wiadomo jest wektorem choroby wirusowej, zwanej żółtaczką rzepy. Nie mniejszy problem stanowi pojawienie się mączlików. Dla rolników uprawiających rzepak jest to jeszcze wciąż mało znane zagrożenie. Mączlik wysysając soki z liścia umożliwiają powstanie grzybów sadzakowych, które ograniczają proces fotosyntezy. To może być zagrożeniem dla prawidłowego przezimowania rośliny. Uszkodzenia spowodowane przez mączlika zwiększają również podatność na choroby grzybowe rzepaku, w tym suchą zgniliznę kapustnych. Wykonując jesienny zabieg insektycydowy preparatem Inazuma 130 WG chroni się uprawę zarówno przed problemami mszyc, jak i mączlików. – podsumowuje Urszula Filipecka.

Dzięki zastosowaniu dwóch substancji czynnych, preparat Inazuma 130 WG natychmiast zabija szkodniki żerujące na roślinie a jego działanie utrzymuje się przez długi czas, co jest szczególnie istotne w przypadku zwalczania mszyc. Ze środków ochrony roślin należy korzystać z zachowaniem bezpieczeństwa. Przed każdym użyciem przeczytaj informacje zamieszczone w etykiecie i informacje dotyczące produktu. Zwróć uwagę na zwroty wskazujące na rodzaj zagrożenia i przestrzegaj zasad bezpiecznego stosowania produktu wskazanych na etykiecie. Co ważne, preparat zachowuje wysoką skuteczność w niesprzyjających warunkach pogodowych. Inazuma 130 WG jest odporna na zmywanie, działa również w szerokim zakresie temperatur (już od 5 ° C). Te cechy insektycydu zostały potwierdzone tej wiosny, kiedy niskie temperatury utrzymywały się nawet do początku maja, nie ograniczając działania środka. Inazuma 130 WG jest również jedynym na rynku insektycydem o działaniu systemicznym zarejestrowanym do stosowania w zabiegach jesiennych w rzepaku ozimym, co ma szczególne znaczenie w przypadku zwalczania mszyc.

Zgodnie z rejestracją i zaleceniami Sumi Agro Poland, produkt Inazuma 130 WG należy stosować jesienią w rzepaku ozimym, w fazie BBCH 13-19, w dawce 0,25-0,30 kg/ha oraz w pszenicy ozimej, w fazie BBCH 13-19, w dawce 0,15 kg/ha.