John Deere dodaje nowe flagowe ciągniki do serii 6R

Komunikat prasowy.

Mannheim, 01 grudnia 2016 – John Deere wprowadza dwa nowe sześciocylindrowe modele ciągników o najwyższym poziomie mocy 230 i 250 KM (97/68/WE), skonstruowane z myślą o potrzebach usługodawców i właścicieli upraw. Modele 6230R i 6250R poszerzą serię ciągników John Deere 6R w 2017 roku.

6230R i 6250R ustanawiają nowe standardy transportu, wygody operatora i przyspieszenia na drodze. Dzięki dodatkowej mocy silnika wynoszącej 50 KM za pomocą inteligentnego zarządzania mocą (IPM), flagowy ciągnik 6250R dostarcza w razie potrzeby nawet 300 KM. Ważący zaledwie 9,3 tony 6250R dostarcza więcej mocy niż jakikolwiek inny ciągnik o porównywalnej masie, przy niezrównanym stosunku masy do mocy 31 kg/KM. Dzięki maksymalnej dopuszczalnej masie wynoszącej aż 15 ton ciągnik posiada ładowność 5,7 ton, co oznacza, że można nim przewozić cięższe ładunki.

Oba nowe ciągniki wyposażone są w silnik PowerTech PSS o pojemności 6,8 litrów, z dwoma turbosprężarkami oraz zaawansowanymi technologiami filtra cząstek stałych (DPF) i selektywnej redukcji katalitycznej (SCR), który błyskawicznie reaguje na zmiany obciążenia, zużywając przy tym mniej paliwa i spełniając surowe normy emisji spalin Stage IV. Udoskonalona przekładnia AutoPowr zapewnia maksymalną wydajność, przekazując 100 procent mocy mechanicznej w wielu zakresach prędkości jezdnej.

Po osiągnięciu maksymalnej prędkości jazdy obroty automatycznie spadają i utrzymywana jest prędkość 40 km/h przy 1300 obr./min, co pozwala zmniejszyć zużycie paliwa.

Maszyny te wyposażone są również w zupełnie nowy joystick CommandPRO wprowadzający niespotykany dotąd poziom ergonomii i wszechstronności w ciągnikach John Deere. Prędkość maksymalną można osiągnąć za jednym przesunięciem joysticka, a do sterowania podnośnikiem, WOM, zaworami SCV, AutoTrac i innymi funkcjami służy 11 programowalnych przycisków. CommandPRO umożliwia sterowanie ciągnikiem przy prędkości maksymalnej aż po zatrzymanie za pomocą prostego przesunięcia joysticka, a funkcja trybu pełzającego pozwala na poruszanie się z prędkością od 0 do 2 km/h. Możliwe jest równoczesne prowadzenie przy pomocy joysticka i pedałów. Nie ma potrzeby korzystania z drugiego joysticka do zewnętrznych narzędzi ISOBUS, ponieważ operator może obsługiwać jednym równocześnie ciągnik oraz narzędzie.

Dzięki układowi hydraulicznemu z kompensacją ciśnienia i przepływu, ciągniki serii 6R zapewniają imponujący przepływ maksymalny na poziomie 160 l/min przy 1500 obr./min. Pozwala to oszczędzać paliwo nawet w najcięższych warunkach pracy układu hydraulicznego. Aż sześć par zaworów SCV z indywidualnymi dźwigniami zostało umieszczonych w jednym miejscu dla zapewnienia łatwego dostępu. Tylny podnośnik posiada teraz udźwig 10,4 tony, a przedni 5 ton.

Ciągniki 6230R i 6250R oferują również wysoki poziom komfortu pracy dla operatora. Inteligentny układ hydropneumatycznego zawieszenia kabiny (HSC Plus) zapewnia większy komfort jazdy oraz lepszą izolację akustyczną i tłumienie drgań. Lepsza przyczepność i aż o 10 procent wyższe przenoszenie mocy na podłoże to efekt zastosowania nowego samopoziomującego układu zawieszenia osi przedniej TLS Plus. Automatycznie reguluje on czułość i szybkość reakcji, zapewniając synchronizację z układem wykrywania obciążenia podnośnika. Dzięki temu kompensuje efekt skoku mocy w warunkach wymagających dużego uciągu. Dzięki zmiennemu przełożeniu układu kierowniczego (VRS) kręcenie kierownicą wymaga mniej ruchu ramion i znacznie niższego wysiłku.

Z pozostałych opcji wymienić można nowy pakiet łączności obejmujący aplikacje MyJobsConnect i MyJobsManager, które pozwalają przesyłać zadania w czasie rzeczywistym do urządzeń przenośnych operatorów, którzy wykonują je na bieżąco. John Deere jest też pierwszym producentem maszyn rolniczych oferującym system nawigacji.

Nowe ciągniki serii 6R charakteryzują się również łatwą dostępnością punktów serwisowych w celach konserwacji. Okres wymiany filtra oleju silnikowego, filtra paliwa i oleju silnikowego w obu modelach wynosi 750 godzin, co przyczynia się do ograniczenia kosztów części i serwisu. Bezobsługowy filtr cząstek stałych oraz zużycie płynu DEF na poziomie zaledwie 2-3% to dodatkowe oszczędności.

Ciągniki serii 6R – najważniejsze dane techniczne:

Specyfikacje 6230R 6250R Typ silnika Układ oczyszczania spalin Cylindry / pojemność skokowa Obroty znamionowe Rezerwa momentu obrotowego Moc znamionowa (97/68/WE) Moc maksymalna (97/68/WE) z IPM JD PowerTech PSS, podwójne turbosprężarki DPF, DOC, SCR z DEF* 6 / 6,8 l 2100 obr./min 40% 230 KM 280 KM JD PowerTech PSS, podwójne turbosprężarki DPF, DOC, SCR z DEF* 6 / 6,8 l 2100 obr./min 40% 250 KM 300 KM Przekładnia Prędkość 40 km/h AutoPowr 1300 obr./min AutoPowr 1300 obr./min Zawieszenie przedniej osi TLS Plus TLS Plus Układ hydrauliczny Pompa Zawory SCV (maks.) PFC z wykrywaniem obciążenia 160 l/min przy 1500 obr./min 6 (+3 zawory centralne) PFC z wykrywaniem obciążenia 160 l/min przy 1500 obr./min 6 (+3 zawory centralne) Maksymalny udźwig, tył Maksymalny udźwig, przód 10400 kg 5000 kg 10400 kg 5000 kg Tylny WOM Przedni WOM 540/540E/1000 540E/1000/1000E 1000 540/540E/1000 540E/1000/1000E 1000 Masa 9300 kg 9300 kg

*DPF – filtr cząstek stałych / DOC – katalizator utleniający /

SCR – selektywna redukcja katalityczna / DEF – płyn do filtra cząstek stałych