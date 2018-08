Kampania – „Sezon na owoce i warzywa. Polska smakuje”

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi przeprowadzi szeroko zakrojoną kampanię promocyjno-informacyjną dotyczącą zwiększenia popytu na owoce i warzywa sezonowe. W ramach akcji zorganizowanych zostanie dziesięć wakacyjnych targów owocowo-warzywnych, w największych polskich miastach. Będą one wspierane kampanią edukacyjno-informacyjną w prasie, radiu i telewizji.

Polska jest potentatem w produkcji owoców i warzyw. Jednak ich spożycie jest w naszym kraju wciąż bardzo niskie. Dlatego trzeba podkreślać wielkie walory zdrowotne owoców i warzyw, które spełniają bardzo ważną rolę w procesie odżywiania.

Dla klientów, którzy poszukują lokalnego produktu w dobrej cenie, bez dodatkowych narzutów szczególnie interesująca może być oferta bezpośredniej sprzedaży.

Kampania Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi ma na celu zainteresowanie społeczeństwa kupnem sezonowych warzyw i owoców bezpośrednio od producenta. Wskazywać będzie jednocześnie szereg korzyści płynących z takiego postepowania. Jedną nich jest gwarancja miejsca pochodzenia produktu i jego wysoka jakość.

Kampania ta to również zachęcenie do podejmowania sprzedaży bezpośredniej i organizowania się rolników w samodzielne grupy działania. Ograniczając koszty operacyjne, łatwo będą mogli oni docierać do konsumentów, również tych zamieszkujących w miastach. Skrócenie łańcuchów dystrybucji to szansa na większe dochody w gospodarstwach rolnych.

W ramach przedsięwzięcia, na antenie Programu 1 i 2 Telewizji Polskiej S.A., zostanie przeprowadzona kampania informacyjno – edukacyjna w programach „Pytanie na śniadanie”, „Magazyn Rolniczy” i „Agrobiznes”. Również w jednostkach podległych i współpracujących z Ministerstwem Rolnictwa i Rozwoju Wsi, a także w radiu, Internecie i prasie zostaną zamieszone bannery i artykuły promujące akcję. Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa zorganizuje targi owocowo – warzywne w dziesięciu największych miastach w Polsce, Towarzyszyć im będą degustacje i warsztaty przygotowywania przetworów na zimę.

Kampania „Sezon na owoce i warzywa. Polska smakuje” wpisuje się w „Plan dla wsi” ogłoszony przez premiera Mateusza Morawieckiego i ministra rolnictwa i rozwoju wsi Jana Krzysztofa Ardanowskiego. Plan ten przewiduje m. in. działania w celu rekonstrukcji rynku i znacznego skrócenia drogi produktów rolnych „od pola do stołu”, „od producenta do konsumenta”.

Jednym z jego celów jest zapewnienie rolnikom, szczególnie z mniejszych gospodarstw, bezpośredniego udziału w rynku konsumenckim poprzez rozszerzenie sprzedaży detalicznej i rolniczego handlu detalicznego.

Materiał i foto: MRiRW