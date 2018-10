Kiła kapusty w rzepaku. Jak zwalczać?

Kiła kapusty w rzepaku – krok w stronę zwalczenia choroby

Sumi Agro Poland rozszerzyło rejestrację fungicydu Topsin M 500 SC o zastosowanie w celu ograniczenia występowania kiły kapusty w rzepaku ozimym (decyzja nr R – 493/2017 r. z dnia 10.10.2017 r.). Tym samym Topsin M 500 SC jest obecnie jedynym fungicydem posiadającym rejestrację w tym zakresie. Zabieg należy wykonać zapobiegawczo lub po zaobserwowaniu pierwszych objawów, w fazie 4-6 liści rzepaku.

Kiła kapusty jest poważnym zagrożeniem dla plantacji rzepaku w Polsce, pierwszy raz chorobę zaobserwowano około 10 lat temu na północy kraju. Przyczyną jej rozprzestrzeniania się jest przede wszystkim rosnący areał zasiewów rzepaku ozimego i niezachowywanie właściwego płodozmianu. Obecnie szacuje się, że chorobą tą zagrożone jest kilkadziesiąt tysięcy hektarów upraw rzepaku ozimego.

Dotychczas rolnicy nie mieli skutecznego rozwiązania ograniczającego rozwój kiły kapusty. Doświadczenia rejestracyjne przeprowadzone przez Sumi Agro Poland dały jednak na tyle pozytywne wyniki, że producent zdecydował się na rozszerzenie rejestracji środka o to właśnie zastosowanie.

–Całkowite zwalczenie kiły kapusty jest bardzo trudne, ponieważ pierwotniak odpowiedzialny za jej rozwój wykazuje bardzo duże zróżnicowanie genetyczne. Niemniej jednak, znaczne ograniczenie rozwoju choroby jest już sukcesem. Zastosowanie interwencyjne lub zapobiegawcze fungicydu Topsin M 500 SC może w wielu przypadkach zapobiec konieczności przesiewania plantacji– mówi Marta Strzelecka-Berek, Kierownik ds. Produktów Rolniczych Sumi Agro Poland.

Warto również wspomnieć, że oprócz zastosowania jesiennego, fungicyd Topsin M 500 SC można w rzepaku stosować w fazie od początku wydłużania pędu do widocznego 3 międzywęźla (BBCH 30-33), czyli we wczesnowiosennym zabiegu to przeciwko czerni krzyżowych, suchej zgniliźnie kapustnych i szarej pleśni.