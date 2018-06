Komfortowe porządkowanie pomieszczeń rolniczych i gospodarczych? Podpowiadamy, jak to zrobić

Staranne czyszczenie pomieszczeń gospodarczych leży w interesie każdego rolnika zajmującego się hodowlą. Po pierwsze czystość i brak nieprzyjemnych zapachów przyczyniają się do bezpieczeństwa i komfortu pracy. Przede wszystkim zaś pomieszczenia gospodarcze to doskonałe siedlisko dla wirusów, bakterii i grzybów groźnych dla zdrowia zwierząt i ludzi. Mając to na uwadze, polscy rolnicy coraz częściej dostrzegają korzyści z zastosowania nowoczesnych technologii do utrzymania porządku w gospodarstwach – dzięki temu wzrasta opłacalność hodowli.