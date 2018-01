Komisja Europejska zapewni na promocję produktów rolnych na całym świecie dodatkowe fundusze w wysokości 169 mln euro, a więc o 27 mln euro więcej niż w 2017 r.

Komisja Europejska ogłosiła dziś zaproszenia do składania wniosków dotyczących programów promowania europejskich produktów rolnych zarówno w UE, jak i na całym świecie. Na współfinansowanie programów przeznaczono łącznie kwotę 169 mln euro (w 2017 r. wynosiła ona 142 mln euro). Dopuszcza się programy obejmujące szeroki zakres kwestii – od ogólnych kampanii na rzecz zdrowej żywności po konkretne sektory rynku.

Phil Hogan, komisarz do spraw rolnictwa i rozwoju obszarów wiejskich, stwierdził: UE jest największym podmiotem na światowym rynku produktów rolno-spożywczych. Wiadomo też, że żywność wysokiej jakości najlepiej kupować właśnie tu. Podczas szeregu zagranicznych wyjazdów służbowych miałem okazję osobiście przekonać się, jak duże jest zainteresowanie unijnymi produktami rolno-spożywczymi wśród konsumentów i przedsiębiorstw na całym świecie. Z radością witam nową edycję programów promocyjnych, które w przeszłości umożliwiły zaistnienie wielu nowym wnioskodawcom i wyeksponowały unijny sektor rolno-spożywczy na globalnym rynku. W ubiegłym roku łączna wartość zgłoszonych wniosków na programy promocji produktów rolno-spożywczych prawie dziesięciokrotnie przekroczyła dostępny budżet. Kwalifikującym się organizacjom radzę więc nie zwlekać ze złożeniem wniosku.

Dwie trzecie dostępnych środków przeznaczono na promowanie unijnych produktów żywnościowych w państwach spoza UE, w szczególności tych, do których Unia mogłaby znacznie zwiększyć eksport rolno-spożywczy, jak Kanada, Japonia, Chiny, Meksyk i Kolumbia. W przypadku programów wewnątrz UE szczególny nacisk należy położyć na informowanie konsumentów o różnych unijnych systemach i oznaczeniach jakości, takich jak oznaczenia geograficzne czy produkty ekologiczne. Finansowanie sektorowe będzie przeznaczone na programy promujące zrównoważoną hodowlę, m. in. owiec i kóz. Przewidziano również finansowanie kampanii promujących zdrowe żywienie i spożywanie owoców i warzyw.

Kto może składać wnioski?

Do składania wniosków o finansowanie w ramach ogłoszonego dziś zaproszenia uprawnione są rozmaite podmioty – organizacje handlowe, organizacje producentów i instytucje sektora rolno-spożywczego odpowiedzialne za działania promocyjne. Wniosek dotyczący tzw. programu „prostego” może złożyć jedna organizacja lub kilka organizacji z jednego państwa UE. Dopuszcza się również wnioski dotyczące programów z udziałem organizacji krajowych z kilku różnych państw członkowskich bądź też jednej lub kilku organizacji europejskich. Kampanie przewidziane w programach trwają zazwyczaj trzy lata.

Wnioski można składać do 12 kwietnia 2018 r. za pośrednictwem specjalnego portalu. Komisja oceni wnioski, a jesienią ogłosi, które z nich otrzymają finansowanie.

Chafea – unijna Agencja Wykonawcza ds. Konsumentów, Zdrowia, Rolnictwa i Żywności – oferuje szereg narzędzi wspomagających wnioskodawców w takim formułowaniu wniosków, aby miały one duże szanse powodzenia. Więcej informacji będzie dostępnych podczas serii „dni informacyjnych” zaplanowanych w całej UE. Pierwszy dzień informacyjny odbędzie się 31 stycznia w Brukseli. Będzie on otwarty dla wszystkich potencjalnych beneficjentów, agencji reklamowych i organów krajowych.

Źródło:Wydział prasy

