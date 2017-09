Oferta FEERUM doceniona

Kompleksowe obiekty suszarniczo – magazynowe FEERUM wzbudziły duże zainteresowanie podczas XIX Międzynarodowej Wystawy Rolniczej AGRO SHOW. Zwiedzający docenili innowacyjne rozwiązania, wysoką jakość, terminowość realizacji oraz niezawodność realizowanych przez FEERUM obiektów.

Na przekraczającej 150 tysięcy metrów kwadratowych powierzchni wystawienniczej zaprezentowało się 800 wystawców. Wśród nich FEERUM – lider polskiego przemysłu magazynowo – suszarniczego.

– W Polsce są lepsze systemy i zdecydowanie tańsze niż u nas na Słowacji, dlatego tutaj przyjechałem

i rozmawiam o możliwościach zakupu całego kompleksu. Interesują mnie rozwiązania FEERUM, bo mają to czego potrzebuję – mówi Slavek Ruszczak, rolnik spod Koszyc, który na 815 ha uprawia pszenicę, rzepak, soję i słonecznik.

Największe zainteresowanie wzbudziły prezentowane redlery łukowe czyli specjalny system przesyłu ziarna do zbiornika. FEERUM oferuje je dla obiektów, których posadowienie nie pozwala na zastosowanie zwykłych przenośników. – To jest faktycznie nowość, która rozwiązuje wiele problemów – przyznaje Jan Dembiński, właściciel 270 hektarowego gospodarstwa pod Lublinem. I dodaje – Jeszcze niedawno w suszarniach wszystkie zasuwy trzeba było przekładać ręcznie, a tutaj w FEERUM wszystko jest w pełni zautomatyzowane. Zamontowali w swoich systemach pneumatyczne siłowniki i zamiast mnie pracuje powietrze. Wolę naciskać guziki, niż ręcznie przekładać.

– Bez wątpienia polski rolnik poszukuje nowoczesnych i praktycznych systemów, które zastąpią te postawione wiele lat temu. Właściciele rodzinnych gospodarstw doceniają wysoką jakość wykonania naszych systemów, serwis gwarancyjny oraz innowacyjną technologię. Mamy coraz więcej zapytań w tym segmencie sprzedaży – wyjaśnia Wojciech Marciniszyn, dyrektor handlowy FEERUM S.A.

Kompleksowe obiekty suszarniczo – magazynowe FEERUM są od lat wykorzystywane przez podmioty zarządzające dużymi elewatorami. Spółki te kupują od FEERUM całe systemy – od redlerów, przez suszarnie, aż po systemy magazynowania zbóż. – FEERUM to duża i znana od lat firma, która ma bardzo dobrej jakości produkt, dlatego rozważamy współpracę – przyznają przedstawiciele elewatorów z Gniezna i Kruszwicy, którzy podczas targów szczegółowo zapoznali się z najnowszymi produktami FEERUM.

Innowacyjne rozwiązania transportu ziarna, składające się m.in. z redlerów łukowych, zetowych czy podnośników kubełkowych z unowocześnionym układem napędu i kształtem głowicy są nieodłącznym elementem realizacji FEERUM, oddawanych do użytku na przestrzeni ostatnich dwóch lat. W tym czasie FEERUM zrealizowało ponad 80 inwestycji o łącznym tonażu przekraczającym 200 tys. ton.

Udział w Międzynarodowej Wystawie Rolniczej AGRO SHOW był okazją do prezentacji rozwiązań technologicznych FEERUM, których zastosowanie przekłada się na wydajną i bezusterkową pracę oferowanych przez spółkę systemów. Przeprowadzone podczas Wystawy rozmowy handlowe zainicjowały nowe obszary współpracy z przedsiębiorcami rolnymi zainteresowanymi zakupem obiektów FEERUM.