Krajowa Spółka Cukrowa w Holdingu

– Chcemy z „resztek”, które zostały z majątku Skarbu Państwa po złodziejskiej prywatyzacji na początku okresu transformacji utworzyć jeden organizm Narodowy Holding Spożywczy. Chodzi o to, żeby firmy, które są w stanie funkcjonować na rynku, połączyć w pewnej organizacji, która będzie realizowała cele ważne dla państwa, dla Polski i dla polskiego rolnictwa – powiedział minister Jan Krzysztof Ardanowski w poniedziałek podczas uroczystości otwarcia magazynu do przechowywania cukru w Cukrowni Krasnystaw.

Minister Ardanowski podkreślił, że Krajowa Spółka Cukrowa będzie jednym z elementów Narodowego Holdingu Spożywczego, a w oparciu o skonsolidowane w holdingu podmioty będzie można rozwinąć w Polsce przetwórstwo rolno-spożywcze z udziałem państwa i z udziałem rolników. Pozwoli to również na kapitałowe wprowadzenie rolników do firm przetwórczych. Kluczowe znaczenie w tworzeniu holdingu będzie miał Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa.

W skład holdingu, wejdzie także około 40 gospodarstw Skarbu Państwa, które znajdują się w nadzorze Krajowego Ośrodka Wsparcia Rolnictwa.

– Gospodarstwa te powinny być centrami rozwoju hodowli roślin i hodowli zwierząt oraz zachowania zasobów genetycznych najważniejszych gatunków w Polsce – podkreślił szef ministerstwa rolnictwa.

Ardanowski zaznaczył, że powiązane ekonomicznie i organizacyjnie podmioty, zachowają niezależność.

– Będę pierwszy, który będzie protestował, jeśli byłaby próba podłączania np. bardzo słabych firm, które, nie radząc sobie na rynku, będą próbowały korzystać na tym, że inni lepiej pracują – powiedział minister Ardanowski.

Minister zaznaczył, że Holding będzie również wyjściem do Krajowej Spółki Cukrowej przy szukaniu nowych pomysłów na biznes i dodał, że KSC do tej pory miała dobre wyniki, ale sytuacja na rynku cukru się pogarsza, m.in. dlatego, że rośnie na świecie „presja” cukru trzcinowego, którego koszty produkcji są niższe niż cukru buraczanego.

Otwarty dziś nowoczesny magazynu do przechowywania cukru w Cukrowni Krasnystaw ma 5700 m kw. powierzchni, jest przeznaczony do przechowywania ok. 10 tys. ton cukru. Wyposażony jest w instalację osuszania powietrza, wentylacji, a także ogrzewania, co ma zapewnić odpowiednie warunki dla przechowywania cukru. Budowa magazynu trwała dwa lata. Koszt inwestycji wyniósł ponad 11 mln zł.

Materiał i foto: MRiRW