Krukowiak z komputerem TeeJet

Dotychczas produkty firmy Krukowiak kojarzone były przede wszystkim z elektroniką produkowaną przez włoską firmę ARAG. Od niedawna jednak producent opryskiwaczy z Kujaw wykorzystuje w swoich maszynach także komputer firmy TeeJet Aeros 9040, który pracuje w standardzie ISO BUS.

Pierwsza maszyna wyposażona w ten komputer jest już użytkowana przez rolnika. Jest to opryskiwacz Goliat o pojemności 6000 litrów i szerokości roboczej 36 m. Belka polowa wykonana jest z aluminium, jest sterowana w pełni hydraulicznie, składana niezależnie do szerokości 26 i 14 metrów. Opryskiwacz został bardzo bogato doposażony, posiada skrętną oś, system automatycznego prowadzenia belki BoomLevel System Plus oraz komputer Aeros 9040 z nawigacją GPS. Wszystkie te funkcje opryskiwacza są sterowane z komputera Aeros 9040.

Do tej pory poszczególne funkcje opryskiwacza sterowane były przy użyciu oddzielnych paneli. Ma to swoją zaletę, bo poszczególne urządzenia można łatwiej rozlokować w kabinie, ale wadą jest konieczność instalacji dość sporej liczby kabli. Zaletą zintegrowania wszystkich funkcji w jednym urządzeniu Aeros jest więc oszczędność czasu przy agregowaniu ciągnika z opryskiwaczem ale także preferowane przez niektórych użytkowników sterowanie z jednego panelu.

Komputer sterujący opryskiwaczem jest też zgodny ze standardem ISOBUS, wprowadzenie go do oferty Krukowiaka podnosi atrakcyjność produktów tej firmy na rynku. Aeros jest urządzeniem, które ma bardzo szerokie możliwości działania, jeszcze nie wszystkie jego funkcje zostały wykorzystane przez brzeskiego producenta opryskiwaczy, można więc się spodziewać kolejnych nowości w ofercie.