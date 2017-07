Kujawskie ciasto marchewkowe

Ciasto marchewkowe to pulchne, dające się przełamać lub pokruszyć ciasto, koloru pomarańczowo-brązowego na przekroju z widocznymi drobinkami marchwi. Na wierzchu jasnobrązowa skórka. Koloru nadaje tarta marchew oraz cynamon. Ciasto bez dodatku kakao i przypraw korzennych,polukrowane na wierzchu białym lukrem. Kształt prostokątnego lub okrągłego placka, w zależności od formy, w której pieczono ciasto.

Marchew należała na Kujawach do warzyw często wykorzystywanych zarówno jako jednogarnkowe danie obiadowe – „Marchew krychano” – produkt wpisany na Listę Produktów Tradycyjnych w 20112roku, oraz dodatek do obiadu: „Obiad (…)złożony zwykle z dwóch potraw. Są niemi pospolicie wybrane z następujących, jak: (…) mięso (we święto i dnie powszednie): różne jarzyny, jak: (…) marchew (…).” – O. Kolberg Dzieła wszystkie Tom 3. Kujawy cz.1. Marchew wykorzystywanorównież jako dodatek do wypieków: „Jak pamiętam, to robiło się kiedyś drożdżowe, szary i ten z marchwią (…)” – wywiad etnograficzny z mieszkanką Bronisławia gm. Dobre. Na przestrzeni lat, podczas których organizowano powiatowy konkurs produktów tradycyjnych „Od zakwasu do żurku kujawskiego” wypieki z marchwią zgłaszane były zarówno jako piernik z marchwią – czyli wersja z przyprawami korzennymi i kakao, jak i placek z marchwią bez przypraw korzennych, podczas „Marchewkowego szaleństwa” konkursu zorganizowanego w 2015 roku w gminie Dobre przypomniano ciasto marchewkowe bez dodatku przypraw korzennych i kakao – ciasto charakteryzuje się o wiele jaśniejszą barwą nadaną tylko przez marchew i cynamon.

Przepis na ciasto marchewkowe:„1,5 szklanki startej marchewki, 2 szklanki mąki, 1,5 szklanki cukru, 1 szklanka oleju ( oliwy), 4 jajka, 1 łyżeczka sody, 1 łyżeczka proszku do pieczenia, cynamon. Utrzeć oliwę z cukrem, wbijać do tego po jednym jajku ciągle ucierając. Dosypać mąkę, proszek i sodęi cynamon. Ucierając dodawać po łyżce marchwi. Ciasto przełożyć do tortownicy lub blaszki wysypanej bułką tartą. Piec w tem. 180˚ przez 40-60 min.” – przepis pochodzi z zeszytu Anny Patyk mieszkanki Bronisławia gm. Dobre, zapisu dokonano w 1977roku. O pieczeniu ciasta z marchwią wspomina etnograf Dorota Kalinowska: „(…) pod koniec lat 50 ubiegłego wieku mama słyszała

o pieczeniu ciasta z marchwią, w okolicach Włocławka i Michelina.”

opracowanie: Departament Rolnictwa i Geodezji Urzędu Marszałkowskiego, lipiec 2017