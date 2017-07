Ogólnopolski Program Promocyjny „Doceń polskie”

Gaszą pragnienie, zaspokajają głód, a jednocześnie cieszą oko. Zachęcamy do korzystania z przepisów kulinarnych na proste, ale efektowne napoje i chłodnik. Tak smakują wakacje!

Lato w kuchni: propozycje pełne smaku, witamin i kolorów

Ich przygotowanie nie powinno być skomplikowane, mają przynosić orzeźwienie, ale także cieszyć oko – takie warunki stawiamy napojom, po które sięgamy latem. Feeria barw za oknem zachęca, aby zawartość szklanek i słoików z uszkiem była równie kolorowa. Wystarczy kilka chwil, aby zafundować sobie orzeźwiającą lemoniadę i mocno malinowy koktajl, a głód zaspokoimy chłodnikiem. Będzie pysznie!

Przepisami na te smakołyki dzielą się producenci żywności, których artykuły spożywcze zdobyły uznanie Loży Ekspertów Ogólnopolskiego Programu Promocyjnego „Doceń polskie”. Ich wyroby zdobyły maksymalne noty za wszystkie oceniane cechy (smak, wygląd i stosunek jakości do ceny), nagrodzono je zatem zarówno certyfikatem jakości, jak i tytułem TOP PRODUKT. Możemy śmiało po nie sięgać wiedząc, że zostały sprawdzone przez specjalistów. Program promocyjny „Doceń polskie” jest realizowany od 2011 roku, w ramach tej inicjatywy zorganizowano dotąd dwadzieścia cztery certyfikacje żywności. Kolejny audyt odbędzie się 26 lipca br. w Sosnowcu. Podczas jubileuszowej atestacji jury programu sprawdzi kolejne wyroby i podejmie decyzję o uhonorowaniu wyróżniających się wyrobów. Zapraszamy do odwiedzenia strony www.DocenPolskie.pl i skorzystania z przepisów kulinarnych laureatów programu.

Chłodnik idealny na upały

Składniki:

– 1/2 butelki Koncentratu Barszczu Czerwonego Ogródek Dziadunia (TOP PRODUKT programu „Doceń polskie”)

– 1 litr maślanki

– 1 litr kefiru

– 2 długie ogórki świeże

– 1 pęczek botwinki

– 1 mały pęczek rzodkiewek

– 5 ząbków czosnku

– kilka gałązek świeżego koperku

– kilka gałązek szczypiorku

– kilka kiełków słonecznika

– 1 cytryna

– 4 jajka

– 1 łyżka stołowa cukru

– sól i pieprz do smaku

– 1/2 chleba pszennego (może być tostowy)

– oliwa z oliwek

Przygotowanie:

Botwinkę dokładnie płuczemy z piasku i kroimy. Następnie umieszczamy ją w garnku z zimną wodą, do którego dodajemy jeszcze 2 ząbki czosnku, cukier oraz sok wyciśnięty z połowy cytryny. Gotujemy wszystko do miękkości, następnie odstawiamy do całkowitego ostudzenia. Uwaga! Nie wylewamy wody, w której gotowała się botwinka.

W tym czasie świeże ogórki kroimy w drobną kosteczkę, a rzodkiewki w cienkie talarki. Siekamy szczypiorek, koperek oraz czosnek (można go również przecisnąć przez praskę; najlepiej go lekko posolić, aby zmiękł), a jajka gotujemy na twardo.

Do dużego garnka wlewamy kefir oraz maślankę (całość najlepiej zmiksować blenderem, wówczas unikniemy mało apetycznych grudek). Dodajemy botwinkę i wodę, w której się gotowała. Mieszamy całość i dodajemy pozostałe składniki: czosnek, pokrojone ogórki oraz rzodkiewki. Znowu mieszamy, po czym wlewamy koncentrat barszczu. Doprawiamy całość do smaku solą oraz pieprzem, ewentualnie cytryną (jeśli chłodnik wydaje się mało kwaśny). Gotowy chłodnik wstawiamy do lodówki, aby się bardzo mocno schłodził.

Chleb kroimy w drobną kosteczkę. Na rozgrzanej patelni (z odrobiną oliwy z oliwek) smażymy grzanki.

Chłodnik podajemy z gotowanym jajkiem oraz grzankami, talerz przyozdabiamy szczypiorkiem, koperkiem oraz pędami słonecznika.

Przepis pochodzi z bloga kulinarnego www.garniecmagalie.blogspot.com

Herbata mrożona z Cytrynkami z rumem

Składniki:

– ok. 2 l. zaparzonej i wystudzonej czarnej herbaty

– kostki lodu

– 1 słoiczek Cytrynek z rumem ETERNO (TOP PRODUKT programu „Doceń polskie”)

– kilka gałązek mięty pieprzowej

Przygotowanie:

Do dzbanka przekładamy cytrynki ze słoiczka, dodajemy 2 łyżki syropu (albo więcej, w zależności od tego jak słodki napój chcemy uzyskać). Dopełniamy dzbanek wodą i dodajemy miętę. Lemoniadę podajemy z lodem.

Mleczny koktajl malinowy z Mlekiem Naturalnym 2,0% OSM w Piaskach

Składniki:

– 2 szklanki Mleka Naturalnego 2,0% Okręgowej Spółdzielni Mleczarskiej w Piaskach (TOP PRODUKT programu promocyjnego „Doceń polskie”)

– 1 szklanka malin

– 2 łyżki cukru pudru lub cukru waniliowego

Przygotowanie:

Maliny dokładnie płuczemy pod zimną wodą i pozostawiamy do wyschnięcia. Następnie owoce, mleko i cukier dokładnie miksujemy w blenderze aż do uzyskania jednolitej, gładkiej konsystencji. Napój przelewamy do szklanek, a następnie umieszczamy na pół godziny w lodówce do schłodzenia.

Gotowy koktajl, tuż przed podaniem, możemy jeszcze udekorować świeżymi malinami lub bitą śmietaną.

* * *

Ogólnopolski Program Promocyjny „Doceń polskie”

www.docenpolskie.pl

www.blog.docenpolskie.pl

Celem programu „Doceń polskie” jest promocja wysokiej jakości produktów spożywczych dostępnych na polskim rynku. Ich selekcją, oceną i przyznaniem certyfikatu „Doceń polskie” zajmują się specjaliści zawodowo związani z żywnością i technologią żywienia, którzy tworzą Lożę Ekspertów. Zasiadają w niej m.in. członkowie Fundacji Klubu Szefów Kuchni.

Twórca programu „Doceń polskie” jest także organizatorem projektu BlogerChef (blogerchef.pl) – innowacyjnego przedsięwzięcia skierowanego do blogerów kulinarnych.