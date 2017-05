Marki Case IN i Väderstad biją rekord siewu kukurydzy dzięki pomocy Magnum 380 CVX podczas zmagań na Węgrzech

Flagowy model Magnum z siewnikiem Väderstad Tempo L 16 obsługuje pole o powierzchni 502,05 ha w 24 godz./Pobito poprzedni rekord wynoszący 448,29 ha/Komercyjny gatunek kukurydzy doczeka do zbiorów – przestrzegano wszystkich wytycznych agronomicznych/Przekładnia CVX doskonała do szybkiego osiągania pełnej prędkości roboczej na początku każdego przejazdu

St. Valentin, 14. kwietnia 2017 r.

Marka Case IH pomogła pobić światowy rekord siewu kukurydzy przez 24 godziny dzięki udanej kombinacji ciągnika Magnum 380 CVX z 16-rzędowym siewnikiem Väderstad Tempo L. W wyznaczonym czasie zespół maszyn obsłużył pole o powierzchni 502,05 ha. Poprzedni rekord wyniósł 448,29 ha.

Podczas pracy na dwóch polach w gospodarstwie w zachodnich Węgrzech oprócz siewu zespół zadbał o nałożenie nawozu i środka owadobójczego.

Podczas siewu rzędowego o rozstawie 76,2 cm (30 cali) podczas każdego przejazdu zespół obsłużył 12,19 m. O proste i dokładne przejazdy z prędkością roboczą 24 km/h i dokładnością między przejazdami 2,0 cm zadbał system AccuGuide marki Case IH korzystający z doskonałego sygnału korekcyjnego z sieci RTK+ obejmującej większość Europy – w tym całą powierzchnię Węgier – dzięki zastosowaniu ponad 1000 stacji RTK.

Kontroler zadań ISOBUS w terminalu AFS Pro 700 marki Case IH umożliwiał indywidualne zarządzanie każdym z 16 zespołów rzędowych siewnika, zapewniając precyzyjne włączanie i wyłączanie na uwrociach.

Do próby bicia rekordu wybrano ciągnik Magnum 380 CVX z przekładnią bezstopniową nie tylko ze względu na oszczędność paliwa i łatwość użytkowania, ale również możliwość sprawnego przyspieszania ciągnika i narzędzia do optymalnej prędkości roboczej przy rozpoczynaniu każdego przejazdu po skręcie na uwrociu. Dzięki imponującemu natężeniu przepływu oleju 221 litrów/minutę Magnum 380 CVX zapewnił doskonałą wydajność układu hydraulicznego i ciągły dopływ oleju do wirników siewnika.

Mimo że pracę prowadzono jako próbę pobicia rekordu, organizatorzy i wykonawcy przestrzegali wszystkich wytycznych z dziedziny agronomii, dzięki czemu siew kukurydzy odbył się z identyczną dbałością i uwagą – w zakresie odległości między nasadzeniami i głębokości sadzenia – jak w przypadku normalnych prac rolniczych. Jakość pracy podczas bicia rekordu nadzorowali pracownicy Uniwersytetu Szent István w Gödöllő.