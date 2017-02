Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi objął honorowym patronatem Mamy kota na punkcie mleka

Z przyjemnością informujemy, że Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi Krzysztof Jurgiel objął honorowym patronatem kampanię „Mamy kota na punkcie mleka”.

W trosce o zdrowie dzieci Polska Izba Mleka wraz z Polską Federacją Hodowców Bydła i Producentów Mleka realizuje ten program, w którym chodzi m.in. o to, by w jak najbardziej atrakcyjny sposób przekazać dzieciom wiedzę na temat dobroczynnych właściwości odżywczych i zdrowotnych mleka oraz przetworów mleczarskich.

Jak wiemy, mleko jest źródłem białka, tłuszczu, węglowodanów. Zawiera składniki mineralne takie jak wapń, magnez, potas, fosfor, cynk oraz witaminy A, D, E, K oraz z grupy B. Dostarcza pełnowartościowego białka, które jest przecież podstawowym budulcem kości i zębów, a także narządów i mięśni. A ich prawidłowy rozwój jest niezwykle ważny u dzieci. Wapń i witamina D odgrywają bardzo istotną rolę, zwłaszcza w okresie wzrostu i dojrzewania. Pełna szklanka mleka zawiera aż 300 mg wapnia. Stanowi to około 1/3 dobowego zapotrzebowania na ten pierwiastek. Mleko jest więc łatwym i jednym z najtańszych sposobów na wartościową i zdrową dietę. Powinna ona być również bogata w sery, które są znakomitym źródłem kwasu linolowego, jednego z najsilniej działających związków o właściwościach przeciwnowotworowych zawartych w pożywieniu.

Przypominamy, że trwa rekrutacja szkół podstawowych do bezpłatnego programu „Mamy kota na punkcie mleka”. Przystąpienie do programu jest bardzo proste. Wystarczy wejść na stronę internetową

kampanii www.kochammleko.pl. Tam pod adresem http://www.kochammleko.pl/Dolacz_do_nas,6736,6704,pl.html jest deklaracja. Szkoły zainteresowane przystąpieniem do akcji proszone są o jej wypełnienie i przesłanie na adres:

Polska Izba Mleka

ul. Mickiewicza 7 lok. 23

15-213 Białystok

Bądź skanem na adres promocja@izbamleka.pl

Kampania „Mamy kota na punkcie mleka” jest realizowana dzięki Polskiej Izbie Mleka oraz Polskiej Federacji Hodowców Bydła i Producentów Mleka. Sfinansowana jest z Funduszu Promocji Mleka.

Biuro Prasowe Kampanii Mamy kota na punkcie mleka