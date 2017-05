Modyfikacja wsparcia do roślin wysokobiałkowych

Resort rolnictwa poinformował, że w związku z obserwowanym wzrostem powierzchni upraw roślin wysokobiałkowych i ryzykiem nałożenia przez Komisję Europejską na Polskę sankcji finansowych, konieczne będzie zmniejszenie kwoty przeznaczonej na wsparcie płatności do tych roślin.

W programie wsparcia związanego z produkcją notyfikowanym w sierpniu 2016 r., zakładano przeznaczenie na wsparcie sektora roślin wysokobiałkowych kwoty równej 2% całkowitej koperty finansowej przeznaczonej na płatności bezpośrednie (łącznie dla roślin strączkowych uprawianych na ziarno oraz pastewnych roślin wysokobiałkowych). Dzięki temu możliwe było przeznaczenie na pozostałe płatności związane z produkcją kwoty równej 13% koperty krajowej.

W wyniku uwag zgłoszonych przez Komisję Europejską, konieczne jest zmniejszenie planowanej kwoty wsparcia w sektorze roślin wysokobiałkowych, a w konsekwencji również kilkuprocentowe zmniejszenie kopert finansowych w innych sektorach wspieranych w formie płatności związanych.

Zmniejszenie wsparcia związanego z produkcją nie wpłynie na całkowitą kwotę płatności bezpośrednich przeznaczoną dla rolników. Środki finansowe pochodzące z obniżenia wsparcia związanego zasilą kopertę przeznaczoną na wypłatę jednolitej płatności obszarowej lub płatności dodatkowej.

Ostateczne stawki poszczególnych płatności, tak jak co roku, zostaną określone w stosownych rozporządzeniach wydanych po ogłoszeniu kursu wymiany PLN/EUR na początku października 2017 r.