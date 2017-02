Mospilan 20 SP w nowych opakowaniach – woreczkach wodnorozpuszczalnych

Od tego sezonu Mospilan 20 SP dostępny będzie w handlu w nowym, innowacyjnym opakowaniu – woreczkach wodnorozpuszczalnych. Główną zaletą takiego sposobu konfekcjonowania produktu jest poprawa wygody i bezpieczeństwa użytkownika środka ochrony roślin. Do przygotowania cieczy roboczej wykorzystywany jest środek ochrony roślin umieszczony w opakowaniach ze specjalnej wodnorozpuszczalnej folii. Dzięki temu nie dochodzi do kontaktu osoby przygotowującej ciecz roboczą ze środkiem.

„Mospilan 20 SP to sprawdzona, doskonale przebadana formulacja zawierająca najwyższej jakości substancję aktywną produkowaną w Japonii,” – mówi Urszula Filipecka, dyrektor marketingu Sumi Agro Poland. – „Każdego roku staramy się zaproponować nową korzyść użytkownikom Mospilanu. W sezonie 2017 będzie to nowa forma użytkowa, wygodniejsza i bezpieczniejsza w użyciu – woreczki wodnorozpuszczalne”.

Nowy sposób pakowania Mospilanu

Woreczki wodnorozpuszczalne zawierające preparat muszą być dobrze zabezpieczone przed wilgocią. Z tego względu są one dodatkowo zapakowane w torebkę barierową z transparentnej folii PE z nadrukiem skróconej etykiet. Całość, tzn. torebka barierowa (z woreczkiem wewnątrz) wraz z instrukcją z pełnym tekstem etykiety zapakowana jest do kartonika jednostkowego. Kartonik zabezpieczony jest plombą (z dołu) i hologramem (przy zamknięciu). Dla wygody użytkownika, na kartoniku umieszczona jest obrazkowa instrukcja przygotowywania cieczy roboczej.

Przygotowanie cieczy roboczej

Ciecz roboczą należy przygotować według instrukcji stosowania znajdującej się na opakowaniu. Przed przystąpieniem do sporządzania cieczy użytkowej należy dokładnie ustalić potrzebną jej ilość. Producent środka rekomenduje wstępne przygotowanie roztworu w oddzielnym naczyniu o pojemności ok. 10 litrów. Przed przystąpieniem do rozpuszczania należy założyć suche rękawice ochronne, wyjąć woreczki z preparatem z opakowania ochronnego i kolejno wrzucać je do naczynia wypełnionego wodą, ciągle mieszając do całkowitego rozpuszczenia się folii. Zalecany czas mieszania – ok. 1,5 minuty, jednak nie krócej niż 1 minuta. Następnie należy wlać zawartość naczynia do zbiornika opryskiwacza z włączonym mieszadłem. Niewykorzystane woreczki należy szczelnie zamknąć w opakowaniu ochronnym.

Nie należy rozrywać folii wodnorozpuszczalnej i nie wysypywać środka z woreczków. Należy pamiętać o tym, aby w czasie przygotowywania cieczy roboczej doprowadzić do całkowitego rozpuszczenia nie tylko środka ochrony roślin, ale również folii.

Gama opakowań handlowych nowego Mospilanu 20 SP, podobnie jak w ubiegłych latach, jest bardzo szeroka. W sprzedaży będą dostępne opakowania o gramaturze 20, 40, 80, 125,200 i 600 g. Dla sadowników przewidziane jest opakowanie specjalne zawierające 5 szt. woreczków o poj. 200 g wraz z upominkiem – nożykiem. Producenci rzepaku mogą skorzystać z opakowań dedykowanych do tej uprawy zawierających 9 lub 12 szt. woreczków 200 g oraz żółte naczynie do sygnalizacji szkodników.

Nowa oferta Mospilanu w woreczkach wodnorozpuszczalnych jest dostępna w szerokiej dystrybucji na terenie całego kraju. od początku sezonu 2017.