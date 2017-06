Będą zmiany we wspieraniu przez ARR zadań związanych z ustanowieniem nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych. MRiRW przygotowało nowelizację rozporządzenia z dnia 23 lutego 2017.

W ramach tzw. pakietu Hogana, zgodnie z rozporządzeniem KE 2016/1613 Polska otrzymała do rozdysponowania ok. 100 mln zł a dokładnie: 22 670 129 euro.

Środki powinny być wykorzystane do 30 września 2017 r

Wprowadzone w Polsce mechanizmy nie znalazły jednak wielkiego zainteresowania wśród rolników.

Nowelizacja rozporządzenia przewiduje wprowadzenie dodatkowych mechanizmów pomocy przeznaczonych dla producentów.

Żródło:KRIR