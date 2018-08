Konkurs „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej” to dobry przykład wydatkowania środków unijnych w ramach realizacji przez Polską Organizację Turystyczną projektu pn. Identyfikacja, upowszechnianie i promocja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich – podkreślił podsekretarz stanu Rafał Romanowski podczas ogłaszania wyników.

Wiceminister zwrócił uwagę, że rozwój turystyki wiejskiej stanowi ważny element działalności Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi. Usługi turystyczne oferowane przez mieszkańców terenów wiejskich przyczyniają się do rozwoju przedsiębiorczości, konkurencyjności, ekonomicznego ożywienia tych terenów oraz podtrzymują folklor i sprzyjają nowym inwestycjom.

Wsparcie dla instytucji działających na rzecz rozwoju turystyki na obszarach wiejskich jest możliwe m.in. poprzez uzyskanie dofinansowania w ramach Schematu II Pomocy Technicznej „Krajowa Sieć Obszarów Wiejskich” Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020.

– Realizowany konkurs jeszcze raz potwierdził bogactwo oferty wypoczynkowej turystyki wiejskiej, w tym świadczonej na wsi i bezpośrednio u rolnika oraz nasze dziedzictwo kulinarne – stwierdził podsekretarz stanu Rafał Romanowski.

– Organizowany przez nas konkurs to świetna okazja do wymiany doświadczeń między osobami zarządzającymi różnymi produktami turystycznymi, synergii ich działań i dalszego rozwoju – podkreślił prezes Polskiej Organizacji Turystycznej Robert Andrzejczyk. Zaapelował on jednocześnie do wszystkich 115 podmiotów, które wzięły udział w konkursie do zarejestrowania się w akcji „POLSKA ZOBACZ WIĘCEJ – WEEKEND ZA PÓŁ CENY”. – Dzięki temu mogą Państwo zyskać wyraźnie więcej, niż indywidualnie rywalizując o klientów – zwrócił uwagę prezes Andrzejczyk.

Celem akcji „Na wsi najlepiej – 12 dobrych praktyk w turystyce wiejskiej” jest identyfikacja i popularyzacja dobrych praktyk w turystyce na obszarach wiejskich. Doświadczenia w kreowaniu produktów turystycznych na wsi będą dla innych cenną wskazówką w rozwoju i wprowadzaniu w życie własnych pomysłów. To przedsięwzięcie, wraz z działaniami związanymi z promocją laureatów, pozwoli stworzyć pierwszy w Polsce katalog dobrych praktyk w turystyce wiejskiej. Będzie on skierowany do osób, które świadczą usługi dla turystów lub planują rozpocząć taką działalność. Będą także stanowiły zestaw cennych wskazówek dla osób wypoczywających na wsi, ułatwiając im wybór najlepszych ofert. Konkurs przyczyni się do podniesienia standardów branżowych oraz dostarczy argumentów, które potwierdzą słuszność wyboru obszarów wiejskich jako miejsca wypoczynku.

Do konkursu mogli zgłaszać się: właściciele gospodarstw, podmioty prowadzące działalność turystyczną na terenach wiejskich, regionalne i lokalne organizacje turystyczne, instytucje administracji samorządowej, lokalne grupy działania (LGD), organizacje i stowarzyszenia turystyczne, a także firmy z branży turystycznej. Każdy mógł startować w jednej z czterech kategorii związanych z wypoczynkiem u rolnika, z wypoczynkiem na wsi, z kompleksową ofertą uzupełniającą pobyt na obszarach wiejskich lub ze szlakami kulinarnymi.