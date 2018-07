Nabór wniosków w ramach programu wsparcia reform strukturalnych

Jest możliwość uzyskania wsparcia w ramach Programu Wsparcia Reform Strukturalnych – inicjatywy finansowanej ze środków europejskich.

Głównym założeniem Programu jest wsparcie reform instytucjonalnych, administracyjnych oraz reform strukturalnych pobudzających wzrost gospodarczy w państwach członkowskich. Działania te mają być ukierunkowane na zwiększenie spójności, wydajności, konkurencyjności, zrównoważonego wzrostu gospodarczego a co za tym idzie w konsekwencji na tworzenie nowych miejsc pracy.

Wnioski przygotowane przez jednostki podległe i nadzorowane przez Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi winny być składane w wersji polskiej i angielskiej do Biura Pomocy Technicznej MRiRW w terminie do 25 września 2018 r., które po wstępnej weryfikacji zostaną przekazane do Ministerstwa Przedsiębiorczości i Technologii.

Budżet programu na lata 2017 – 2020 wynosi 148,7 mln euro (łącznie dla wszystkich państw członkowskich), z czego w 2018 r. do rozdysponowania przewidziano ok. 32 mln euro.

Działania, które mogą być objęte wsparciem to: