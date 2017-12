Największa inwestycja SM MLEKPOL na półmetku.

Rok po wmurowaniu kamienia węgielnego, najnowocześniejsza w Polsce fabryka proszków mlecznych wchodzi w finalne etapy realizacji.

Zachowujemy dynamikę prac. Zgodnie z harmonogramem, w październiku rozpoczęliśmy montaż urządzeń technologicznych dla dwóch linii suszarniczych. Na początku roku 2018 zostaną ukończone prace budowlane pomieszczeń przeznaczonych dla trzeciej linii suszarniczej. W I kwartale roku planujemy jej montaż oraz złożenie instalacji technologicznej do odbioru, wstępnej obróbki i frakcjonowania surowca.

– informuje Jerzy Michałek, z-ca Dyrektora ds. produkcji i techniki ZPM Mrągowo SM MLEKPOL.

Zakład Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich powstajew sąsiedztwie Zakładu Produkcji Mleczarskiej SM MLEKPOL w Mrągowie, gdzie produkowane są m.in Maślanka Mrągowska i napoje fermentowane Milko.

Proszkownia Mlekpolu to trzy zespoły budynków połączonych ze sobą:

• budynek do suszenia wyrobów mleczarskich o maksymalnej wysokości 43,5 m i powierzchni zabudowy około 3100 m 2,

• budynek przyjęcia surowca i procesów obróbki wstępnej surowca o maksymalnej wysokości do 10,5 m i powierzchni zabudowy około 3500 m2,

• budynek magazynowy o maksymalnej wysokości do 14,5 m i powierzchni zabudowy około 12000 m2.

Koszt inwestycji szacowany jest na około 400 mln zł. Planowana wydajność zakładu to

3 mln litrów mleka i serwatki na dobę. W najnowocześniejszej w Polsce proszkowni produkowane będą m.in. białka serwatkowe o dużej czystości i produkty z linii baby food. Zatrudnienie znajdzie najprawdopodobniej 160 osób.

Wykonawcą części budowlanej inwestycji jest firma Budimex SA. Technologie zapewni GEA Polska. Planowane uruchomienie Zakładu Produkcji Sproszkowanych Wyrobów Mleczarskich w Mrągowie – 2019 r.