Należy rozszerzyć zakres upraw objętych monitoringiem suszy

Polska Grupa Nasienna dołącza do postulatów o rozszerzenie zakresu upraw objętych szacowaniem suszy o użytki zielone – Jesteśmy otwarci na współpracę w zakresie opracowania metodologii szacowania szkód na użytkach zielonych, które dotychczas nie były objęte monitoringiem – deklarują członkowie PGN.

Organizacje branżowe są zgodne, że – zwłaszcza w obliczu suszy występującej niemal w całym kraju – niezbędne jest wprowadzenie zmian prawnych, uwzględniających występowanie suszy rolniczej na użytkach zielonych. Z podobnym wnioskiem wystąpili już m.in. Krajowa Rada Izb Rolniczych oraz Polski Związek Hodowców i Producentów Bydła Mięsnego.

– Skierowaliśmy do Ministra Rolnictwa propozycję współpracy w zakresie opracowania metodologii monitorowania suszy na plantacjach traw i użytkach zielonych. W naszej opinii jest to krok niezbędny, aby zabezpieczyć sytuację hodowców dotkniętych suszą, którzy będą zmuszeni m.in. do uzupełniania ubytków pokarmu dla zwierząt, co znacząco wpływa na wzrost kosztów produkcji – mówi Przemysław Sowul z Polskiej Grupy Nasiennej.

PGN podkreśla również, że plantacje traw oraz użytki zielone to rośliny próchnicotwórcze, które w okresie posusznym gromadzą wodę. Ci rolnicy, którzy w płodozmianie mają trawy od 20 lat nie narzekają tak mocno na suszę w tym roku. U nich na polach próchnica często przekracza 5 proc., a średnia dla kraju jak wynika z badań IUNG z 2017 roku to 1,95 proc. Dla porównania w USA trawy mają dużo większe znaczenie gospodarcze niż kukurydza i zboże.

W Polsce mimo, że w ciągu kilkunastu lat obszar plantacji nasiennych trawy wzrósł niemal trzykrotnie, wciąż nie ma ustalonych form odszkodowań za szkody wywołane przez suszę. Dlatego Polska Grupa Nasienna deklaruje gotowość do udziału w konsultacjach i zaangażowanie w prace, które miałyby na celu opracowanie metodologii badań nad występowaniem suszy na obszarach, które dotychczas nie były objęte monitoringiem IUNG.

– Dysponujemy wiedzą, krajowym i międzynarodowym doświadczeniem, które jest niezbędne

w opracowaniu zasad przeciwdziałających suszy na użytkach zielonych. Pogłębiająca się w wielu rejonach Polski susza tylko utwierdza nas w poczuciu, że jest to niezbędne, aby pomóc poszkodowanym rolnikom i ograniczyć straty dla całej gospodarki – dodaje Przemysław Sowul.

Polska Grupa Nasienna to wspólna inicjatywa rodzimych producentów nasion traw. Poprzez swoje działania grupa chce zwrócić uwagę na rolę polskich nasion w rozwoju gospodarki rolnej w Polsce. Inicjatywa skupia przedstawicieli małych i średnich przedsiębiorstw zaangażowanych w promocję polskiego nasiennictwa. Działania grupy skierowane są do trzech głównych grup odbiorców: organizacji branżowych i instytucji rządowych, aby wypracować wspólne działania mające na celu promocję polskich nasion, rolników – w zakresie budowania świadomości znaczenia polskich nasion dla rodzimego rynku rolnego, a także kolejnych przedstawicieli polskich prywatnych firm nasiennych, którzy zaangażują się we wspólną inicjatywę.