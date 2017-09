Nie trzeba mieć suszarni aby wysuszyć ziarno kukurydzy

FEERUM rozpoczęło suszenie kukurydzy.

W należącym do FEERUM nowoczesnym kompleksie suszarniczo – magazynowym w Chojnowie rozpoczęto suszenie kukurydzy. Spółka stosuje w tym procesie własne, unikalne rozwiązania. Wieloetapowa metoda niskotemperaturowa wykorzystująca rekuperację ciepła i silosy buforowe, pozwala uzyskiwać ziarno o bardzo wysokiej jakości.

Metod suszenia kukurydzy i innych ziaren jest wiele. FEERUM stosuje jednak najbardziej skuteczny i zarazem niezwykle energooszczędny proces dwuetapowego suszenia kukurydzy w niskiej temperaturze. Dzięki temu nie obniża się jakość białka, co pozwala zachować wysoką wartość odżywczą. Jednocześnie wysuszone ziarna są mniej kruche i łamliwe, co z kolei podnosi wartość rynkową kukurydzy.

W tym procesie ziarno suszone jest w dwóch suszarniach o zbliżonej wydajności dobowej, wraz z procesem leżakowania. FEERUM zachęca do zapoznania się ze szczegółami wieloetapowego suszenia ziarna w niskich temperaturach. Obecni oraz przyszli operatorzy obiektów będą mogli sprawdzić zalety całego procesu w praktyce.

Zalety stosowanej metody suszenia kukurydzy

Optymalny plon ziarna kukurydzy można uzyskać po osiągnięciu przez nią tzw. dojrzałości fizjologicznej. Wilgotność ziarna wynosi wtedy około 30%. Właśnie takie ziarna skupuje od rolników FEERUM. Po pierwszym etapie suszenia w suszarni SDGG 20 z rekuperatorem ciepła, wilgotność kukurydzy spada do 20 – 25%. Następnie poddawane jest leżakowaniu minimum dobę, kończąc proces po drugim podsuszaniu, uzyskujemy ziarno o wilgotności ok. 14%.

Nowością zastosowaną w opracowanym przez FEERUM systemie jest dodanie dwóch silosów buforowych między suszarniami, w których ziarno leżakuje po pierwszej, wstępnej obróbce cieplnej.

Oprócz towaru wysokiej jakości, suszenie dwuetapowe z odzyskiem ciepła pozwala obniżyć zużycie paliwa o ok. 25% w porównaniu do jednoetapowego suszenia bez rekuperatora.

– Sam proces suszenia z zastosowaniem wymienników – tzw. rekuperatorów krzyżowych jest procesem opatentowanym przez firmę i pozwala podgrzać temperaturę powietrza zewnętrznego zaciąganego przez suszarnię nawet o 250C i to tylko z energii odzyskanej z temperatury powietrza opuszczającego suszarnię. Daje to fenomenalne rezultaty- wyjaśnia Wojciech Marciniszyn, dyrektor handlowy FEERUM S.A.

Kto może wysuszyć kukurydzę w FEERUM?

FEERUM rozpoczęło już suszenie kukurydzy w ramach dostaw zakontraktowanych przez duże, zewnętrzne podmioty.

– W ramach tych kontraktów wysuszymy około 25 000 ton mokrej kukurydzy, z czego uzyskamy około 20 000 ton suchego ziarna. Nasz skup otwarty jest jednak dla każdej osoby zainteresowanej suszeniem kukurydzy od poniedziałku do piątku, w godzinach od 7.30 do 22.00. Nie ograniczamy minimalnego pułapu ziarna do suszenia. Obecnych i przyszłych klientów, zwłaszcza tych ukierunkowanych na obrót i uprawę kukurydzy, zapraszamy do zapoznania się z naszym nowatorskim procesem suszenia i skorzystaniem z niego już w tym roku – mówi Andrzej Fuławka, menadżer zespołu suszarniczo-magazynowego w Chojnowie.