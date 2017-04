Nowa generacja dysków tnących z serii LiteCUT made by SaMASZ

Firma SaMASZ pamięta o tym, że jej głównym mottem jest nieustający rozwój. Z tego powodu nasi konstruktorzy wytrwale pracują nad tym, aby zapewnić wszystkim klientom maszyny o jak najwyższej jakości, które nie tylko ułatwiają pracę, ale także wpływają na uzyskanie wysokiej jakości paszy.

Dążąc do spełniania coraz bardziej wyśrubowanych wymagań, dokonaliśmy niezwykle korzystnych modernizacji dysków tnących z serii LiteCUT. Stworzyliśmy tym samym zupełnie nową generację dysków, które są w pełni zamienne ze starszymi modelami i mogą być bez problemu używane w starszych zespołach tnących kosiarek SAMBA.

Jakie innowacje wprowadziliśmy? Nasi konstruktorzy zoptymalizowali kształt dysków tnących LiteCUT, co poprawiło ich właściwości tnące i znacznie usprawniło podbijanie masy zielonej, a także podniosło ogólną wytrzymałość i żywotność dysków. Kolejne unowocześnienie to redukcja prześwitu między dyskiem i listwą, co umożliwia teraz o wiele łatwiejszą konserwację. Na uwagę zasługują również specjalnie ukształtowane nowoczesne belki tnące, które wytłoczone są z jednego elementu, dzięki czemu cała konstrukcja stała się jeszcze bardziej solidna. Dopełnieniem modernizacji jest zastosowanie szerokiego tunelu pomiędzy specjalnie wyprofilowanymi płozami, co znacząco zwiększa samoczyszczenie się i w efekcie pozwala na otrzymanie paszy o najwyższej jakości i czystości. Wydajność, precyzja i wysoka jakość, to główne cele, jakie przyświecają naszym konstruktorom. Za sprawą ich wysiłków sezon 2017 ma szansę być o wiele łatwiejszy i bardziej przyjazny użytkownikom niż poprzednie.