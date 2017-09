Nowa zaprawa zbożowa

Kompletna oferta do ochrony zbóż od INNVIGO staje się faktem

Mamy nową zaprawę zbożową! W ostatnich dniach sierpnia rejestrację uzyskał środek TRITER 050 FS. Jest to produkt z grupy zapraw zbożowych zawierający w swym składzie bardzo solidną i sprawdzoną substancję tritikonazol. TRITER 050 FS jest fungicydem w formie koncentratu do zaprawiania w urządzeniach do zapraw płynnych. Zgodnie z etykietą, TRITER 050 FS można stosować przeciw chorobom przenoszonym przez glebę i nasiona w pszenicy ozimej i jarej, pszenżycie ozimym, życie oraz jęczmieniu jarym.

TRITER 050 FS będzie dostępny w handlu jeszcze tej jesieni.

Więcej informacji oraz etykiety rejestracyjne znajdą Państwo na www.innvigo.com

INNVIGO, oprócz zaprawy zbożowej TRITER 050 FS, zarejestrowało drugi środek zawierający tritikonazol o takich samych właściwościach o nazwie Tresser 050 FS.

Źródło:Innvigo