Nowe maszyny z Metal – Fach

Sokólski Metal – Fach zaprezentował się na Agro Show 2017

Wśród blisko 800 wystawców i pod czujnym okiem 150 tysięcy zwiedzających znalazło się sokólskie przedsiębiorstwo Metal -Fach. W dniach 22 – 25 września podczas targów Agro Show 2017 w Bednarach przedstawiciele spółki prezentowali swoją ofertę maszyn i urządzeń rolniczych.

Począwszy od 1999 roku wystawa jest organizowana przez Polską Izbę Gospodarczą Maszyn i Urządzeń Rolniczych. Bednary, położone zaledwie 25 kilometrów od Poznania to miejscowość gdzie organizowane są największe rolnicze, plenerowe targi zarówno w Polsce jak i w Europie. Mają szansę na niej zabłysnąć nie tylko producenci maszyn, ale też ci, którzy zajmują się nawozami, paszami, środkami ochronnymi roślin, nasionami i tak naprawdę każdą dziedziną związaną z rolnictwem. Dzięki temu rolnicy mają możliwość poznania kompleksowej oferty wszystkich przydatnych im usług.

Sokólski Metal – Fach do Agro Show przygotował się bardzo skrupulatnie, by zaprezentować pełną ofertę swoich wyrobów, począwszy od maszyn zielonkowych, poprzez gamę specjalistycznych przyczep do materiałów sypkich, platform do bel, nowoczesnych rozrzutników obornika, ładowaczy czołowych wraz z osprzętem.

– Szczególną uwagę klientów przykuwała szeroka oferta maszyn uprawowych, którą nieustannie rozwijamy i udoskonalamy. W Bednarach pochwaliliśmy się też prototypowymi. Był to 26 tonowy wóz przeładowczy, a także prezentowany wcześniej w Kielcach wóz paszowy samojezdny – mówi Joanna Jatkowska, kierownik marketingu w przedsiębiorstwie Metal – Fach.

Odrębnym działem produktów prezentowanym podczas targów była oferta techniki grzewczej, w której znalazły się miedzy innymi kotły nadmuchowe.

– Targi były znakomita okazją do nawiązania nowych kontaktów handlowych, odświeżenia już istniejących oraz licznych rozmów z klientami indywidualnymi zainteresowanymi naszą ofertą – dodaje przedstawicielka marki.