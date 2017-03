Nowe rozwiązania w zakresie rolnictwa precyzyjnego jako clou programu marki Case IH na targach SIMA

Automatyczne wykonywanie skrętu na uwrociu dzięki układowi AccuTurn / Nowe funkcje zarządzania ścieżkami technologicznymi / Prostokątny kształt skrętu na uwrociu / Import plików w formacie Shape File w celu określenia granic pola / Regulacja odstępu narzędzi uprawowych / xFill Premium / Usługi telematyczne AFS Connect: dwukierunkowy transfer danych maszyny i danych w formacie ISOXML do sterownika zadań / Udoskonalone przedstawianie położenia pojazdu na polu

St. Valentin / Paryż, 26.02.2017

Na tegorocznej edycji targów SIMA, odbywających się od 26 lutego do 2 marca 2017 r., Case IH przedstawi szereg produktów z zakresu rolnictwa precyzyjnego, w tym również nowy układ AccuTurn umożliwiający automatyzację skrętów na uwrociu i przejazdu do kolejnej wybranej ścieżki. Na targach zaprezentowane zostaną również korzyści sieci Case IH RTK+, zapewniającej pełen zasięg sygnału korekcyjnego, co pozwala ograniczyć przestoje przy pracy na poziomie dokładności typowym dla sieci RTK.

Case IH AccuTurn: Automatyczne wykonywanie skrętu na uwrociu zapewnia precyzyjny wjazd do każdej ścieżki prowadzenia na polu i redukuje zmęczenie operatora

Na targach SIMA marka Case IH zaprezentuje daleko idące udoskonalenie systemu automatycznego prowadzenia AccuGuide – układ AccuTurn, który umożliwia automatyzację skrętów na uwrociu i przejazdu do kolejnej wybranej ścieżki. Po naciśnięciu na przycisk układ AccuTurn przejmuje kontrolę nad prowadzeniem pojazdu na uwrociu i zapewnia płynny i dokładny przejazd do kolejnej ścieżki.

Współpracuje on z systemem automatycznego prowadzenia AccuGuide, jednocześnie udoskonalając jego działanie poprzez maksymalnie precyzyjny przejazd do kolejnej ścieżki i odciążenie operatora. AccuTurn współpracuje zarówno z narzędziami zamontowanymi, jak i wleczonymi, a operator może regulować parametry, jak na przykład szerokość uwrocia, kształt wykonywanego skrętu lub moment jego rozpoczęcia. Odległość do rozpoczęcia skrętu na uwrociu jest wyświetlana na monitorze AFS. W celu aktywacji układu AccuTurn należy posiadać kod aktywacyjny, który można nabyć za dodatkową opłatą u lokalnego dystrybutora. Można go używać we wszystkich poprzednich wersjach systemach AccuGuide z monitorem AFS 700. Rozwiązanie to znajdzie się w sprzedaży w 2. kwartale 2017 r.

Nowa funkcjonalność zarządzania ścieżkami technologicznymi w systemie AccuGuide

Nowością jest również eliminacja konieczności liczenia przez operatora ścieżek technologicznych podczas siewu rzędowego, co umożliwiają nowe trójwymiarowe mapy pola wyświetlane na monitorze AFS 700. Ścieżki przejazdu, w których występuje lub zostanie wyznaczona ścieżka technologiczna, są oznaczone kolorem. Udoskonalone zarządzanie ścieżkami technologicznymi umożliwia jednoczesne używanie funkcji omijania ścieżki i funkcji dotyczących ścieżek technologicznych, a nowa funkcjonalność pomaga w unikaniu błędów w ścieżkach technologicznych, które mają negatywny wpływ na dokładność, a uwidocznią się dopiero w czasie żniw.

Nowy wzór prowadzenia w narożnikach uwrocia

Automatyczne systemy prowadzenia zazwyczaj zaokrąglają narożniki pola, a wykonanie skrętu pod kątem prostym wymaga ręcznego prowadzenia pojazdu. Nowa funkcja pokonywania narożnika pola umożliwia teraz\ obróbkę każdego pola aż do narożnika i wykonanie w nim skrętu pod kątem 90 stopni, gdyż proste linie A-B na ekranie wychodzą poza granice pola. System prowadzenia AccuGuide włącza się od razu po włączeniu się narzędzia roboczego w narożniku uwrocia.

Kompatybilność monitora AFS 700 z danymi w formacie Shape File

Kolejne nowości w zakresie rolnictwa precyzyjnego przygotowane przez markę Case IH obejmują modyfikacje w obsłudze systemu AccuGuide za pomocą monitora AFS 700, dzięki którym granice pola mogą zostać zaimportowane do systemu AccuGuide w formie pliku w formacie Shape File. Różne rodzaje danych w formacie Shape File, takie jak mapy aplikacyjne do siewu rzędowego, nawożenia czy wykonywania oprysków, można wykonać zewnętrznie, a następnie zaimportować do monitora AFS 700 przy użyciu pamięci USB podłączonej do stosownego gniazdka w monitorze. Eliminuje to konieczność utworzenia całkowicie nowego pliku przy użyciu innego oprogramowania, co z kolei pozwala zaoszczędzić dużo czasu.

W narzędziach kompatybilnych ze standardem ISOBUS funkcję sterowania sekcjami narzędzia można obsługiwać jedną ręką. Ułatwia to wprowadzanie ustawień i pozwala oszczędzić czas, gdyż sterownik zadań ISOBUS nie wymaga żadnych dokumentów. Przy pełnym wykorzystaniu uwrocia automatyczna funkcja sterowania sekcjami narzędzia zapewnia ekonomiczne i efektywne wykorzystanie każdego narzędzia.

Nowy odbiornik AccuStar GNSS – uniwersalne narzędzie pozycjonowania

Uniwersalny silnik do automatycznego prowadzenia ElectriSteer miał premierę na targach Agritechnica 2015. Został on opracowany głównie z myślą o małych ciągnikach bez montowanego fabrycznie systemu prowadzenia, a także o starszych modelach ciągników i kombajnów. Główną zaletą silnika ElectriSteer w porównaniu z innymi silnikami do systemów automatycznego prowadzenia oferowanymi na rynku wtórnym jest możliwość współpracy z monitorem AFS 700 marki Case IH .

Obecnie firma Case IH wprowadza udoskonalenie do tego rozwiązania w postaci nowego odbiornika AccuStar. Odbiornik AccuStar może pracować na czterech poziomach dokładności: Egnos, AFS 1 (15 cm), AFS 2 (5 cm) i RTK+ (2,5 cm). Aby móc korzystać z sieci RTK+, sygnał musi być przesyłany poprzez sieć telefonii komórkowej. AccuStar wykorzystuje ekskluzywną technologię „Glide“, aby udoskonalić korzystanie z sygnału Egnos za pomocą funkcji wyrównywania położenia, która znacznie zwiększa dokładność pomiędzy przejazdami. Odbiornik AccuStar może być również wykorzystywany jako niezawodne narzędzie pozycjonowania przy tworzeniu map lub sterowaniu sekcjami narzędzia roboczego.

Europejska sieć RTK+ obejmuje swym zasięgiem 100% terytorium Francji

Sygnał RTK+ umożliwia osiągnięcie ciągłej powtarzalności pomiędzy poszczególnymi latami na poziomie dokładności 2,5 cm. xFill Premium jest nową funkcją która umożliwia kontynuację pracy przez dowolny okres czasu przy utracie sygnału korekcyjnego RTK po upływie 20-minutowego okresu kompensacji zaniku sygnału poprzez technologię xFill lub przy pracy z dokładnością poniżej 4 cm. Korzystanie z funkcji xFill Premium wymaga wykupu rocznej subskrypcji. Korzystanie z obecnej technologii xFill (kompensacja zaniku sygnału przez maksymalnie 20 minut) pozostaje wolne od opłat.

Case IH jest pierwszym producentem maszyn rolniczych, który zapewnia pełen zasięg sieci RTK na terytorium całej Francji, wykorzystując do tego celu 161 masztów emitujących sygnały korekcyjne. Francuscy użytkownicy maszyn rolniczych nie są jedynymi, którzy mogą korzystać z sygnału o takim poziomie dokładności, gdyż z analogicznych systemów korzystają już klienci firmy Case IH w Wielkiej Brytanii, Niemczech, Danii, Austrii, Hiszpanii, krajach Beneluksu, Włoszech, Bułgarii, Rumunii i Polsce, wykorzystując do tego celu ponad 900 stacji bazowych. Aktualnie sieć RTK+ powiększa się średnio o jedną stację bazową

Źródło:Case IH