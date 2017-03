Nowości SaMASZ 2017

SaMASZ wśród nowości na 2017 r. oferuje 10-karuzelowy przetrząsacz ciągniony, który oprócz znacznej szerokości roboczej ~12 m i dużej wydajności roboczej ~17 ha/h posiada wiele cech gwarantujących długą i bezproblemową pracę oraz uzyskanie najwyższej czystości paszy. Opatentowany system przestawiania zgrabiarki z pozycji roboczej w transportową i odwrotni,e przyśpiesza proces przejścia maszyny pomiędzy obszarami pracy. W zgrabiarce zastosowano rozwiązanie w postaci pojedynczego centralnego siłownika do przestawiania bocznych ramion przetrząsacza. Po rozłożeniu do pozycji pracy, mechanizm wraz ze specjalnie skonstruowanymi osłonami przednimi stanowi „kratownicę” chroniącą centralne przeguby ramion maszyny przed przeciążeniem podczas nagłego wzrostu obciążenia lub uderzenia w przeszkodę. To innowacyjne rozwiązanie gwarantuje długą i bezproblemową pracę przetrząsacza nawet w ciężkich warunkach.

Drugim z patentów jest mechanizm kontroli kąta pochylenia maszyny podczas pracy, który pozwala na ustawienie długości wysuwu siłownika pochylania podczas przestawiania przetrząsacza z pozycji transportowej w roboczą. To rozwiązanie ułatwia operatorowi utrzymanie powtarzalności ustawienia maszyny w pozycji roboczej po przejazdach transportowych, co znacznie oszczędza czas.