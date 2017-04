Nowości w ofercie POM Brodnica

POM Brodnica na minionych targach Agrotech w Kielcach zaprezentował dwie ważne nowości. Firma po zmianie właściciela rozwija się w dynamicznym tempie, oprócz zmian wizerunkowych prowadzone są intensywne prace nad modernizacją dotychczasowych produktów ale także nad rozwojem nowych.

Wspólne stoisko Grupy Krukowiak na targach Agrotech to już trzecia wspólna prezentacja obu firm na ważnych targach – Krukowiak i POM Brodnica prezentowały się wspólnie na targach Agroshow w Bednarach, SIMA w Paryżu oraz właśnie w Kielcach. Dotychczas prezentowane były zmodernizowane wersje dotychczasowych produktów POM Brodnica, ale w Kielcach pojawiła się pierwsza duża nowość, która jednocześnie rozpoczyna nową linię produktową w ofercie firmy z Brodnicy – pług dłutowy.

Pług dłutowy to maszyna mająca w zamyśle zastąpić tradycyjny pług ale w nowoczesny sposób. Pług służy do spulchniania gleby do głębokości 50 cm jednak bez odwracania skiby, dzięki czemu glebie nadawana jest właściwa struktura bez niszczenia najbardziej wartościowej wierzchniej jej warstwy uprawnej. Pług dłutowy może być stosowany zarówno w uprawie tradycyjnej jak i uprawie uproszczonej (bezorkowej).

Zaprezentowany w Kielcach model miał szerokość roboczą 3 m przy siedmiu zębach roboczych. Każdy ząb zabezpieczony był hydraulicznym bezpiecznikiem non-stop (w standardzie zabezpieczenie ścinalne śrubowe). Głębokość robocza regulowana jest hydraulicznie przy wykorzystaniu wału doprawiającego. W ofercie pojawią się także inne szerokości robocze od 2,5 do 4 metrów. W zależności od warunków glebowych tego typu maszyny mogą wymagać ciągników o mocy od 250 KM wzwyż.

Drugą zaprezentowaną nowością była zmodernizowana wersja siewnika uniwersalnego mechanicznego Jota w wersji nabudowanej. Zmiany nie ograniczyły się do nowego design – wprowadzono m. in. nowy sposób zawieszenia redlic (za wałem maszyny), zwiększono docisk redlic (do ok. 35 kg), który może być regulowany centralnie i indywidualnie. Ponadto zastosowano w siewniku nowy system zarządzania ścieżkami technologicznymi (silnik zamiast elektromagnesu), zwiększono pojemność skrzyni do 450 l (istnieje możliwość zwiększenia pojemności nawet do 800 l przy użyciu nadstawek). Zmian doczekała się także skrzynia, gdzie zostały zamontowane specjalne przegrody ograniczające zatrzymywanie się nasion oraz zagarniacz, w którego sprężyny posiadają indywidualne zabezpieczenie.

Siewnik oferowany jest do nabudowy na krótkich bronach talerzowych lub agregatach zębowych o szerokości 3 m. Siewnik posiada 24 redlice dwutalerzowe z dociskiem centralnym ok. 35 kg/redlicę regulowanym centralnie i indywidualnie (z możliwością zwiększenia o jedną sztukę). Siewnik można wyposażyć w system hydraulicznego odciążania siewnika oraz sterownik elektroniczny do programowania ścieżek. Siewnik ma możliwość wysiewu połową szerokości. Zapotrzebowanie mocy na sam siewnik to ok. 60 KM.

Zaprezentowane nowości obecnie znajdują się w fazie testów, nie wykluczone są więc jakieś modyfikacje. Uwzględnione także zostaną opinie i uwagi rolników wysłuchane na kieleckich targach. Cały czas trwają też prace nad nowymi rozwiązaniami i maszynami w ofercie POM Brodnica, wkrótce można spodziewać się kolejnych zmian w oferowanych maszynach, więc to na pewno nie koniec nowości z Brodnicy.