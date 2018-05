„Oxytree – jedno drzewo, wiele korzyści” – II konferencja naukowa we Wrocławiu

Już 12 kwietnia we Wrocławiu odbędzie się druga konferencja naukowa w całości poświęcona tematyce szybko rosnących drzew tlenowych Oxytree. Podczas wydarzenia będzie można dowiedzieć się więcej na temat właściwości, cech biometrycznych i kondycji drzew rosnących na terenie Polski już 3 rok.

Wyniki badań, powstałe w oparciu o poletka doświadczalne, zostaną zaprezentowane przez przedstawicieli największych jednostek badawczych w Polsce – m.in. Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu, Wyższej Szkoły Agrobiznesu w Łomży, Instytutu Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa we Wrocławiu. W trakcie konferencji przedstawione zostaną perspektywy rozwoju rynku drzew Oxytree w Polsce i Europie oraz rola szybko rosnących drzew w przestrzeni miejskiej.

Wydarzenie organizowane przez wrocławskie SITR, IUNG, Wrocławską Radę Federacji Stowarzyszeń Naukowo-Technicznych NOT oraz firmę Oxytree Solutions Poland Sp. z o.o. odbędzie się w siedzibie NOT przy ul. Piłsudskiego 74 we Wrocławiu.

Udział w konferencji jest bezpłatny. Więcej informacji na www.oxytree.pl.