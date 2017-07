Pałuckie Targi Rolne i Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych

XXI Pałuckie Targi Rolne i XV Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych w Żninie odbędą się w dniach 19-20 sierpnia 2017 r. w nowym miejscu: na terenie przyszłej inwestycji Grupy Arche przy ul. Kl Janickiego.

Pałuckie Targi Rolne to impreza organizowana od 1997 roku w Żninie. Gromadzi corocznie wystawców z całej Polski i ma za zadanie zaznajomienie rolników z powiatów: żnińskiego, mogileńskiego, wągrowieckiego, nakielskiego i inowrocławskiego z ofertą wystawców w branżach: maszyn i urządzeń, ogrodniczej i szkółkarskiej, pasz, nawozów i środków ochrony roślin, doradztwa i obsługi rolnictwa, materiałów budowlanych i branży spożywczej.

Pałuckie Targi Rolne odbywają się zawsze pod koniec sierpnia: w sobotę między godzinami 10.30 a 18.00, a w niedzielę – między 9.00 a 17.15. Do tej pory odbywały się na plaży nad Jeziorem Czaple w Żninie, a od tego roku maja nową lokalizację i odbywać się będą nad drugim żnińskim jeziorem – Jeziorem Dużym.

Targi organizuje Wydawnictwo Dominika Księskiego Wulkan z pomocą firm: Inter-Vax Danuty i Wacława Górnych, Biura Usług Reklamowych Olejnik oraz Zofii Kozłowskiej – rolnika z Januszkowa. We współpracę organizacyjną zaangażowani są także Polski Związek Hodowców i Producentów Trzody Chlewnej POLSUS, Grupa Arche oraz Regionalne Stowarzyszenie Hodowców Gołębi Rasowych, Drobiu Ozdobnego i Drobnego Inwentarza.

Pałucka Wystawa Zwierząt Hodowlanych organizowana jest od roku 2003 – w tych samych terminach, co Pałuckie Targi Rolne i przez tych samych organizatorów, powiększonych o Starostwo Powiatowe w Żninie.

Na Pałuckiej Wystawie Zwierząt Hodowlanych wystawiana jest trzoda chlewna oraz króliki, drób, gołębie i inne drobne zwierzęta. Kwalifikację zwierząt na wystawę prowadzą związki hodowców, ocena dokonywana jest przez wyspecjalizowane komisje. Najlepsze i najładniejsze zwierzęta otrzymują tytuły czempionów, a ich właściciele i hodowcy dostają puchary.

Podczas targów jest także wręczany puchar publiczności oraz puchary dla firm, które prezentują najciekawszą ofertę w poszczególnych branżach.

Więcej informacji na stronie www.palukitv.pl.

Program Pałuckich Targów Rolnych

Sobota 19 sierpnia 2017

10.30 – rozpoczęcie Targów

11.00 – uroczyste otwarcie Targów (przy bramie nad jeziorem)

15.00 – ogłoszenie championów Wystawy Drobnego Inwentarza

18.00 – zakończenie pierwszego dnia Targów

19.00 – rozdanie pucharów wystawcom (scena na placu targowym)

Niedziela 20 sierpnia 2017

9.00 – początek drugiego dnia Targów

12.45 rozdanie dyplomów uczestnictwa w Wystawie Drobnego Inwentarza

17.00 – wręczenie nagrody publiczności Pałuckich Targów Rolnych (scena na placu targowym)

17.15 – zakończenie Targów (scena na placu targowym)