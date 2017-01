Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego ASAP wyróżnione w kategorii „Innowacyjność Społeczna”.

Made in Polska – Lubię To! – to hasło przewodnie tegorocznej Agrokonferencji organizowanej przez BGŻ BNP Paribas. Co roku podczas tego spotkania Bank wyróżnia firmy w kategorii „Innowacyjność Społeczna”.

W tym roku takie wyróżnienie otrzymało Polskie Stowarzyszenie Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”.

Według przedstawicieli banku, innowacyjność społeczna to umiejętność uzyskania niskim kosztem zmiany, która powoduje pozytywne skutki w długiej perspektywie: Kiedy mówimy o innowacji społecznej to mamy na myśli, że zmiany których dokonujemy dotyczą spraw społecznych związanych z dobrostanem zwierząt, dobrobytem ludzi, z czymś co się dzieje w naszym otoczeniu. Kiedy z kolei mówimy o innowacyjności w biznesie dochodzimy do sedna dlaczego ASAP w tym roku uzyskał takie wyróżnienie – komentuje Małgorzata Zdzienicka-Grabarz, Prezes Fundacji Banku BGŻ BNP Paribas.

Kluczem do sukcesu i innowacyjności jest rozwijanie biznesu w taki sposób, aby oprócz pozyskania zadowalających efektów finansowych zwracać uwagę na uwarunkowania społeczne i środowiskowe.

Bank BGŻ BNP Paribas wspiera rolników oraz zrównoważony rozwój. To co piękne w ASAP to zrzeszenie firm i ludzi, którzy chcą działać na rzecz takiego zrównoważonego rolnictwa. Chcemy wspierać stowarzyszenie ASAP po to, by polskie rolnictwo nie tylko lepiej się rozwijało ale żeby w długim wymiarze czasu miało także swój eksport na wysokim poziomie, mogło dobrze konkurować, ale też żeby ludzie, konsumenci mieli świadomość, że rolnik produkując żywność stara się aby była ona bezpieczna i zdrowa – podsumowuje Małgorzata Zdzienicka – Grabarz.

Intensywna produkcja, w tym produkcja rolna jest uzależniona od wykorzystywanych zasobów naturalnych Ziemi, takich jak woda, gleba, bioróżnorodność, minerały. Możliwości ich wykorzystywania są coraz bardziej ograniczone, co może negatywnie wpłynąć na produkcję choćby żywności, której potrzebujemy coraz więcej ze względu na rosnącą liczbę ludzi na świecie. Co rok przesuwamy datę, od której dalsze wykorzystanie zasobów naturalnych jest niejako „na kredyt” tzn. ponad poziom naturalnego odtworzenia. W tym roku jest to 10 sierpnia.

Świadomość ograniczonych zasobów naturalnych Ziemi, była główną przyczyną powstania Polskiego Stowarzyszenia Rolnictwa Zrównoważonego „ASAP”. Jest to niekomercyjna inicjatywa grupy osób i firm wspólnie działających na rzecz rozwoju rolnictwa zrównoważonego.Zadanie to traktujemy jako wyzwanie dla wszystkich ogniw łańcucha dostaw żywności. Dlatego w szeregach Stowarzyszenia reprezentowane są różnorodne branże jak np. środków produkcji rolnej, dystrybucji środków produkcji, certyfikacji produkcji i przetwórstwa rolno-spożywczego. Najistotniejszym ogniwem łańcucha dostaw żywności są rolnicy. We współpracujących gospodarstwach rolnych, rozwijane jest rolnictwo zrównoważone, rozumiane jako sposób produkcji pozwalający rolnikowi uzyskać satysfakcjonujący zysk finansowy przy zagwarantowaniu ochrony środowiska i wspierania rozwoju lokalnych społeczności.

