Pomoc dostosowawcza dla producentów mleka i rolników

Na działania w ramach „pakietu Hogana” zostało przeznaczone 98 mln zł. O wsparcie w formie nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i rolników w innych sektorach hodowlanych będzie można ubiegać się w Agencji Rynku Rolnego. Wnioski będą przyjmowane od 18 marca 2017 r.

Agencja Rynku Rolnego uruchomiła mechanizmy wsparcia w ramach nadzwyczajnej pomocy dostosowawczej dla producentów mleka i świń:

1. Pomoc dla producentów mleka w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego,

2. Pomoc dla producentów świń (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF) w formie refundacji kosztów zakupu bydła hodowlanego mięsnego,

3. Pomoc dla producentów świń w formie refundacji kosztów zakupu świń hodowlanych.

Wnioski o udzielenie pomocy na te działania będą przyjmowane od dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r., zaś wnioski o płatność do 14 lipca 2017 r.

Ponadto beneficjenci mogą złożyć wniosek o wsparcie w ramach działania Pomoc dla producentów świń na wyrównanie ceny sprzedaży (strefa objęta restrykcjami z tytułu ASF). Daty składania wniosków przedstawiają się następująco:

I. w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 września 2016 r. do dnia

28 lutego 2017 r. – w terminie do dnia 18 marca do dnia 7 kwietnia 2017 r.

II. w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 marca 2017 r. do dnia 30 kwietnia 2017 r. – w terminie do dnia 21 maja 2017 r.,

III. w odniesieniu do świń sprzedanych od dnia 1 maja 2017 r. do dnia 30 czerwca 2017 r. – w terminie do dnia 21 lipca 2017 r.

O dacie przyjęcia wniosku decyduje fizyczny jego wpływ do właściwego dla producenta Oddziału Terenowego ARR. Wnioski złożone po upływie terminu zostaną odrzucone.Beneficjenci tych działań powinni zapoznać się z warunkami otrzymania pomocy i z zobowiązaniami wynikającymi z jej otrzymania.Szczegółowe informacje dotyczące zasad uczestnictwa w mechanizmie znajdują się tutaj.

Źródło:ARR